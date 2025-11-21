Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, eşi kim? Yağmur Ün dizileri!

Türk televizyon ve sinema dünyasının yetenekli isimlerinden Yağmur Ün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün' eşi kim, boşandı mı? Yağmur Ün'ün çocuğu var mı? Yağmur Ün'ün hayatına ve kariyerine dair detaylar...

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak henüz çok küçük yaşta ekranlarla buluşmuş bir isimdir. 4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Ün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenini yıllar boyunca kararlılıkla sürdürmüştür. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ün, hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alarak geniş bir portföy oluşturmuştur.

Kariyerine çok erken adım atmasının arkasında, ailesinin çocukluk döneminde evlerinde gerçekleşen dizi ve film çekimleri yatmaktadır; bunun da onun sahneye yönelmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

Eğitim hayatında da sağlam bir altyapı kuran Ün, Üsküdar Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş, ardından Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimini tamamlamıştır.

YAĞMUR ÜN KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 4 Kasım 1995

Yaş: (2025 itibarıyla) 30 yaşında

Burcu: Akrep

YAĞMUR ÜN NERELİ?

Yağmur Ün, İstanbul doğumludur.

İlk ve orta öğretimini Üsküdar'da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini lojistik alanında tamamlayarak oyunculuk kariyerini eğitimle paralel yürütmüştür.

YAĞMUR ÜN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Yağmur Ün'ün özel hayatı da medyanın ilgi alanında olmuştur. Oyuncu, doktor Doğaç Ergezen ile evlenmiş ve çocukları olmuştur ancak evlilikleri anlaşmalı bir şekilde sonlanmıştır.

Kartal Adliyesi 14.?Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada boşanma kararı alınmıştır.

YAĞMUR ÜN DİZİLERİ VE PROJELERİ

Yağmur Ün'ün ekran kariyeri, çocukluk yıllarına kadar uzanır. İşte önemli dizi ve sinema projeleri:

Fanatik (1999) – televizyon

Zerda (2002) – televizyon

Ah Be İstanbul (2004) – televizyon

Haziran Gecesi (2004) – çocuk karakter Havin'ı canlandırdı

Hızlı Adımlar (2004)

Elde Var Hayat (2010) – İlkay karakteriyle

Alemin Kıralı (2011–2013) – Ahsen Kıral rolüyle geniş kitlelere tanındı

Nerde O Yeminler (2013)

Hıyanet Sarmalı (2014)

Sungurlar (2015)

Yetim Gönüller (2014–2015)

Kırgın Çiçekler (2015–2016)

Söz (2017–2019) – Su Akkaya karakterine hayat verdi

Kalk Gidelim (2020) – Yasemin rolüyle ekranlarda yer aldı

Sinema açısından da aktif bir profil çizen Ün, şöyle projelerde yer almıştır:

Medine (2005)

Göçebe (2017)

Keloğlan (2017)

Randıman (2020)

Çember: Sırlar Apartmanı (2021)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (2022) – Nurgül karakteriyle

Her Şey Dahil (2022)