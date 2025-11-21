Haberler

Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, eşi kim? Yağmur Ün dizileri!

Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, eşi kim? Yağmur Ün dizileri!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyon ve sinema dünyasında Yağmur Ün, hem yeteneği hem de genç yaşta kazandığı tecrübeleriyle dikkat çeken isimlerden biridir. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün' eşi kim, boşandı mı? Yağmur Ün'ün çocuğu var mı? Yağmur Ün'ün hayatına ve kariyerine dair haberimizde!

Türk televizyon ve sinema dünyasının yetenekli isimlerinden Yağmur Ün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün' eşi kim, boşandı mı? Yağmur Ün'ün çocuğu var mı? Yağmur Ün'ün hayatına ve kariyerine dair detaylar...

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

Yağmur Ün, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak henüz çok küçük yaşta ekranlarla buluşmuş bir isimdir. 4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Ün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenini yıllar boyunca kararlılıkla sürdürmüştür. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Ün, hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alarak geniş bir portföy oluşturmuştur.

Kariyerine çok erken adım atmasının arkasında, ailesinin çocukluk döneminde evlerinde gerçekleşen dizi ve film çekimleri yatmaktadır; bunun da onun sahneye yönelmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

Eğitim hayatında da sağlam bir altyapı kuran Ün, Üsküdar Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş, ardından Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda öğrenimini tamamlamıştır.

YAĞMUR ÜN KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 4 Kasım 1995

Yaş: (2025 itibarıyla) 30 yaşında

Burcu: Akrep

Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, eşi kim? Yağmur Ün dizileri!

YAĞMUR ÜN NERELİ?

Yağmur Ün, İstanbul doğumludur.

İlk ve orta öğretimini Üsküdar'da tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini lojistik alanında tamamlayarak oyunculuk kariyerini eğitimle paralel yürütmüştür.

YAĞMUR ÜN EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Yağmur Ün'ün özel hayatı da medyanın ilgi alanında olmuştur. Oyuncu, doktor Doğaç Ergezen ile evlenmiş ve çocukları olmuştur ancak evlilikleri anlaşmalı bir şekilde sonlanmıştır.

Kartal Adliyesi 14.?Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada boşanma kararı alınmıştır.

Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli, eşi kim? Yağmur Ün dizileri!

YAĞMUR ÜN DİZİLERİ VE PROJELERİ

Yağmur Ün'ün ekran kariyeri, çocukluk yıllarına kadar uzanır. İşte önemli dizi ve sinema projeleri:

Fanatik (1999) – televizyon

Zerda (2002) – televizyon

Ah Be İstanbul (2004) – televizyon

Haziran Gecesi (2004) – çocuk karakter Havin'ı canlandırdı

Hızlı Adımlar (2004)

Elde Var Hayat (2010) – İlkay karakteriyle

Alemin Kıralı (2011–2013) – Ahsen Kıral rolüyle geniş kitlelere tanındı

Nerde O Yeminler (2013)

Hıyanet Sarmalı (2014)

Sungurlar (2015)

Yetim Gönüller (2014–2015)

Kırgın Çiçekler (2015–2016)

Söz (2017–2019) – Su Akkaya karakterine hayat verdi

Kalk Gidelim (2020) – Yasemin rolüyle ekranlarda yer aldı

Sinema açısından da aktif bir profil çizen Ün, şöyle projelerde yer almıştır:

Medine (2005)

Göçebe (2017)

Keloğlan (2017)

Randıman (2020)

Çember: Sırlar Apartmanı (2021)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun (2022) – Nurgül karakteriyle

Her Şey Dahil (2022)

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.