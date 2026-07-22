Yeni sezon hazırlıkları sürerken Süper Lig'deki yabancı oyuncu statüsü yeniden gündeme geldi. Futbol kamuoyunda sıkça konuşulan "Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. TFF'nin yabancı oyuncu sayısına ilişkin aldığı kararlar ve 12+2 düzenlemesine dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

YABANCI KURALI 12+2 OLDU MU? SÜPER LİG'DE YABANCI OYUNCU KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu kuralına ilişkin iddialar futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle "Yabancı kuralı 12+2 oldu mu?" sorusu, taraftarlar ve kulüpler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, TFF yabancı oyuncu kuralını değiştirdi mi? İşte merak edilenler...

YABANCI KURALI 12+2 OLDU MU?

Hayır, yabancı kuralı 12+2 olarak değiştirilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan mevcut yabancı oyuncu düzenlemesinde 12+2 sistemine geçilmiş değil.

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan iddialara rağmen, yabancı oyuncu kuralında bu yönde bir değişiklik bulunmuyor.

YABANCI KURALI NASIL UYGULANIYOR?

Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı 10+4 sistemi ile uygulanmaya devam ediyor. Buna göre kulüpler, maç kadrolarında belirlenen mevcut yabancı oyuncu sınırına göre hareket ediyor ve kadrolarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükteki talimatları doğrultusunda oluşturuyor.

Bu sisteme göre;

• Kulüpler, A Takım kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilir.

• Bu 14 oyuncunun 10'u için herhangi bir yaş veya deneyim kuralı aranmaz, istenilen yaşta yabancı oyuncu transfer edilebilir.

• Kadroda 14 yabancı oyuncu bulunması durumunda, geriye kalan 4 yabancı oyuncunun 01.01.2003 ve sonrasında doğmuş (genç) oyunculardan oluşması zorunludur.