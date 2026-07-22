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Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi

Muğla'da denizin dibindeki mayın imha edildi
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Muğla'nın Datça ilçesinde yüzen bir vatandaşın fark ettiği 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli şekilde imha edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 2'nci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından imha edildi.

Datça ilçesi Bağlarözü açıklarında yüzen bir vatandaş, denizin yüzeyinde şüpheli bir cisim fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz dibinde 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan bir mayın olduğu belirlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mayın sorunsuz olarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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