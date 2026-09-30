X çöktü mü, neden çöktü? 30 Eylül Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

30 Eylül Çarşamba günü X'in güncel çalışma durumu kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Platforma girişte yaşanabilecek aksaklıklar, akışın yenilenmemesi ve paylaşımların geç görüntülenmesi gibi problemler nedeniyle kullanıcılar X'te erişim sorunu olup olmadığını araştırıyor. Yaşanan aksaklıkların kapsamı ve platformun normal şekilde çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor.

X PLATFORMUNDA 30 EYLÜL ÇARŞAMBA ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

30 Eylül 2026 Çarşamba günü X'e erişmekte güçlük yaşayan kullanıcılar, platformdaki olası teknik problemi araştırıyor. Ana sayfanın açılmaması, akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi veya hesaplara girişte sorun yaşanması “X çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Kullanıcıların karşılaştığı problemlerin yaygınlığı ve genel bir kesinti olup olmadığı takip ediliyor.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

X'te ortaya çıkan erişim ve performans sorunları farklı teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. İnternet bağlantısındaki problemler, tarayıcı kaynaklı aksaklıklar, önbellek ve çerezler ya da platform tarafındaki geçici teknik sorunlar içeriklerin görüntülenmesini etkileyebiliyor. Sorun yaşayan kullanıcılar internet bağlantılarını kontrol ederek uygulamayı veya tarayıcıyı yeniden başlatabilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve gerekli durumlarda önbellek ile çerezleri temizleyebilir.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Bazı kullanıcılar 30 Eylül Çarşamba günü X'in ana sayfa akışını yenilemekte, paylaşımları görüntülemekte veya hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşayabiliyor. Gönderilerin geç açılması ve içeriklerin yüklenmemesi gibi problemler dikkat çekerken, yaşanan aksaklıkların belirli kullanıcılarla mı sınırlı kaldığı yoksa daha geniş kapsamlı bir erişim problemine mi işaret ettiği araştırılıyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

X'te erişim problemi yaşayan kullanıcılar, platformun ne zaman yeniden normal şekilde çalışacağını merak ediyor. Sorunun kaynağına ve etkilediği kullanıcı sayısına bağlı olarak çözüm süresi değişebiliyor. Kullanıcılar bağlantılarını kontrol ederek uygulamayı veya tarayıcıyı yeniden başlatabilir, güncellemeleri kontrol edebilir ve gerekirse önbellek ile çerezleri temizleyerek tekrar giriş yapmayı deneyebilir.