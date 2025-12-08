Haberler

WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde yaşanan erişim sorunları gündemi bir anda hareketlendirdi. Arama motoru, YouTube ve Gmail'e yönelik kesinti bildirimleri artarken, bazı kullanıcılar WhatsApp'ta da benzer bağlantı problemleri yaşadığını aktardı. Kısa sürede sosyal medyada geniş yer bulan bu sorunlar, milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir dijital aksaklığa işaret ediyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde yaşanan ani erişim sıkıntıları kullanıcıların gündemini değiştirdi. Arama, YouTube ve Gmail'de zaman zaman giriş sorunları yaşanırken, bazı paylaşımlar WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı aksaklıkları görüldüğünü ortaya koydu. Kesintilerin boyutu ve etkilerine ilişkin değerlendirmeler sosyal medyada hızla yayılırken, tüm ayrıntılar haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

8 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Mesaj gönderme, arama yapma ve medya paylaşımı gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti rapor edilmedi. Kesinti takip sitelerinin verileri de WhatsApp servislerinde olağan dışı bir durum bulunmadığını gösteriyor.

WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcıların büyük bölümünde problemin cihaz, uygulama sürümü veya internet bağlantısından kaynaklandığı belirtiliyor. Resmî kanallardan yapılan açıklamalara göre WhatsApp tarafında teknik bir aksaklık ya da sunucu kesintisi bulunmuyor.

WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

8 Aralık sabah saatlerinde Avrupa ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde Google servislerinde geçici erişim sıkıntıları yaşandı. YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Play Store ve Google Meet gibi platformlara kullanıcıların bir kısmı kısa süreli olarak erişemedi. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Google tarafındaki teknik çalışmaların ardından yaklaşık bir saat içinde erişim sorunları tamamen giderildi. Tüm Google servisleri yeniden normale dönerken, kullanıcılar platformları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.