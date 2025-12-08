WhatsApp çöktü mü? 8 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde yaşanan ani erişim sıkıntıları kullanıcıların gündemini değiştirdi. Arama, YouTube ve Gmail'de zaman zaman giriş sorunları yaşanırken, bazı paylaşımlar WhatsApp'ta da kısa süreli bağlantı aksaklıkları görüldüğünü ortaya koydu. Kesintilerin boyutu ve etkilerine ilişkin değerlendirmeler sosyal medyada hızla yayılırken, tüm ayrıntılar haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

8 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Mesaj gönderme, arama yapma ve medya paylaşımı gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti rapor edilmedi. Kesinti takip sitelerinin verileri de WhatsApp servislerinde olağan dışı bir durum bulunmadığını gösteriyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcıların büyük bölümünde problemin cihaz, uygulama sürümü veya internet bağlantısından kaynaklandığı belirtiliyor. Resmî kanallardan yapılan açıklamalara göre WhatsApp tarafında teknik bir aksaklık ya da sunucu kesintisi bulunmuyor.

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

8 Aralık sabah saatlerinde Avrupa ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde Google servislerinde geçici erişim sıkıntıları yaşandı. YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps, Play Store ve Google Meet gibi platformlara kullanıcıların bir kısmı kısa süreli olarak erişemedi. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Google tarafındaki teknik çalışmaların ardından yaklaşık bir saat içinde erişim sorunları tamamen giderildi. Tüm Google servisleri yeniden normale dönerken, kullanıcılar platformları sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.