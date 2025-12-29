WhatsApp çöktü mü? 29 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

29 Aralık sabahı Google'a ait bazı platformlarda yaşanan teknik aksaklıklar, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'daki kullanıcıların dikkatini çekti. Google Arama sonuçlarında yavaşlama, YouTube'da video oynatma sorunları ve Gmail'e erişimde yaşanan kesintiler sosyal medyada hızla gündem olurken, "Google'da sorun mu var?" sorusu yeniden öne çıktı. Yaşanan erişim problemlerine dair güncel gelişmeler ve olası açıklamalar yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

29 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir kesinti bilgisi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığı gözlemleniyor. Kesinti izleme servislerinde de WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN YAŞANIYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı bağlantı problemlerinin WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. İnternet bağlantısındaki zayıflıklar, modem veya yönlendirici sorunları, mobil şebeke yoğunluğu, VPN kullanımı ya da cihaz ayarları bu tür erişim aksaklıklarına neden olabiliyor. 29 Aralık itibarıyla WhatsApp'tan doğrulanmış bir sistemsel arıza açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTEKİ AKSAKLIKLARIN KAYNAĞI NE OLABİLİR?

29 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde farklı internet servislerinde kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı bildirimleri geldi. Özellikle bazı büyük platformlarda görülen bu durum, genel bir internet problemi olduğu yönünde yorumlara yol açtı.

İNTERNET ERİŞİMİNDE SON DURUM

Yapılan kontroller ve teknik iyileştirmelerin ardından pek çok platformun normal çalışma düzenine döndüğü belirtiliyor. Mevcut durumda kullanıcıların büyük bölümünün WhatsApp ve diğer popüler servislere genel olarak sorunsuz şekilde erişim sağladığı ifade ediliyor.