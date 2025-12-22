Haberler

Güncelleme:
22 Aralık sabah saatlerinde Google'a ait bazı servislerde yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden gelen geri bildirimlerde; Google arama motorunun yavaş çalıştığı, YouTube videolarının yüklenmediği ve Gmail'e erişimde aksamalar yaşandığı belirtildi. Peki, WhatsApp çöktü mü? 22 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

22 Aralık sabahı Google bünyesindeki bazı hizmetlerde yaşanan erişim problemleri, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgeden gelen bildirimlerde; Google arama motorunda yavaşlamalar, YouTube videolarının açılmaması ve Gmail'e girişte yaşanan sorunlar öne çıktı. Sosyal medyada artan paylaşımlar ise "Google çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

22 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp'ta küresel çapta doğrulanmış bir kesinti bulunmuyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özellikler genel olarak normal şekilde çalışıyor. Uluslararası kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a yönelik yaygın bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının, WhatsApp kaynaklı bir teknik arızadan ziyade; internet bağlantısı problemleri, modem veya yönlendirici ayarları, mobil operatör kaynaklı yoğunluk ya da cihazdan kaynaklanan geçici hatalar nedeniyle oluştuğu değerlendiriliyor. WhatsApp tarafından 22 Aralık tarihine ilişkin resmî bir genel arıza açıklaması yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

22 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde çeşitli internet servislerinde kısa süreli yavaşlamalar yaşandı. Özellikle Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store gibi hizmetlerde görülen bu aksaklıklar, sosyal medyada "İnternet mi yavaşladı?" ve "Google çöktü mü?" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan teknik müdahalelerin ardından Google'a bağlı servislerin büyük bölümünün normale döndüğü bildirildi. Mevcut durumda kullanıcıların WhatsApp ve diğer popüler dijital platformlara genel olarak sorunsuz şekilde erişebildiği görülüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
