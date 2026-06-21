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Katar'da bir fabrikada patlama meydana geldi

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Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada teknik nedenle patlama meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangın çıktı.

Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada patlama meydana geldiği bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada "teknik bir neden"le patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın ardından bölgeye sivil savunma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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