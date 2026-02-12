WhatsApp çöktü mü? 12 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

12 Şubat sabah saatlerinde dijital dünyada meydana gelen ani erişim sorunları, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Günlük iş süreçlerinden kişisel yazışmalara kadar pek çok alanda hissedilen aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle Google ve ilişkili servislerde yaşanan problemler, kesintinin boyutu ve kaynağına dair soru işaretlerini artırdı. Olayın arka planına ilişkin gelişmeler ve tüm ayrıntılar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (12 ŞUBAT PERŞEMBE)

12 Şubat Perşembe günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesaj gönderimi, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları büyük ölçüde normal akışında devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da uygulamaya ilişkin yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar zaman zaman mesaj iletiminde gecikme, uygulamaya girişte yavaşlama ya da kısa süreli bağlantı problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlar, bu tür durumların çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı ya da cihaz ayarlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. 12 Şubat Perşembe itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış genel bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Uzmanlara göre bu tür geçici aksaklıklar; yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Olası aksaklıklara karşı resmî açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.