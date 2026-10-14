Visionquest 1., 2. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Visionquest 1., 2. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir?

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Marvel evreninin merakla beklenen yapımlarından VisionQuest, ilk sezonuyla 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Disney+ ekranlarında yayın hayatına başladı. Sekiz bölümden oluşan diziyi izlemek isteyenler için ilk iki bölüm aynı gün erişime açılırken yeni bölümlerin yayın tarihleri de belli oldu. Peki, Visionquest 1., 2. bölüm nereden izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Visionquest 1., 2. bölüm tek parça nereden, nasıl izlenir? Visionquest 1., 2. bölüm Full HD izle!

VISIONQUEST 1. BÖLÜM İZLE

VisionQuest dizisinin ilk bölümü, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayın takviminde yer alıyor. İlk sezonun açılış bölümü, ikinci bölümle birlikte Disney+ platformunda izleyiciyle buluşuyor. İlk iki bölüm için belirlenen yayın tarihinde, bölümlerin toplam süresi 98 dakika olarak bildiriliyor.

Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenlerin Disney+ platformuna erişmesi ve aboneliğinin bulunması gerekiyor. Bölümü izlemek için resmi yayın platformunun kullanılması gerekiyor.

VISIONQUEST 2. BÖLÜM İZLE

VisionQuest dizisinin ikinci bölümü de ilk bölümle aynı gün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanıyor. Böylece sekiz bölümlük ilk sezonun ilk iki bölümü aynı tarihte izlenebiliyor.

İkinci bölümün yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölümleri, açıklanan takvim doğrultusunda ekrana gelecek. İlk üç haftada ikişer bölüm yayınlanırken sezonun son iki bölümü ayrı haftalarda izleyiciyle buluşacak.

VISIONQUEST 1., 2. BÖLÜM FULL HD İZLE (TÜRKÇE DUBLAJ VE ALTYAZILI)

VisionQuest dizisinin ilk iki bölümünü Full HD kalitede, Türkçe dublajlı veya altyazılı izlemek isteyenler için yayın platformundaki dil ve görüntü seçeneklerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Dizinin resmi yayın adresi Disney+ olarak açıklanırken Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerinin kullanılabilirliği, platformdaki ilgili bölümün ses ve altyazı ayarlarından kontrol edilebilir.

Diziyi izlemek için ayrıca bölüm satın alınması veya ayrı bir sezon ücreti ödenmesi gerektiğine ilişkin verilen yayın takviminde bir bilgi bulunmuyor. Belirtilen erişim koşulu Disney+ aboneliği. Bununla birlikte, bölümlere ait dil seçenekleri ve görüntü kalitesi ayarları platform üzerinden kontrol edilmeli.

VISIONQUEST İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

VisionQuest dizisi internet üzerinden Disney+ platformunda izlenebiliyor. Marvel tarafından yapılan açıklamada, yapımın Disney+ üzerinden özel olarak yayınlanacağı belirtildi.

VISIONQUEST NE ZAMAN ÇIKTI?

VisionQuest dizisinin ilk sezonu, açıklanan takvime göre 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Sekiz bölümden oluşan yapımda Paul Bettany, Vision rolüyle; James Spader ise Ultron rolüyle geri dönüyor. Marvel, diziyi WandaVision ve Agatha All Along ile başlayan hikâyenin final bölümü olarak konumlandırıyor.

VISIONQUEST 1. SEZON YAYIN TAKVİMİ

VisionQuest'in ilk sezonu toplam sekiz bölümden oluşuyor. Yayın takviminde ilk üç hafta ikişer bölüm bulunurken son iki bölüm farklı tarihlerde yayınlanıyor. Böylece sezonun tamamı 11 Kasım 2026 tarihinde erişilebilir hale geliyor.

14 Ekim 2026 Çarşamba: 1. ve 2. bölümler

21 Ekim 2026 Çarşamba: 3. ve 4. bölümler

28 Ekim 2026 Çarşamba: 5. ve 6. bölümler

4 Kasım 2026 Çarşamba: 7. bölüm

11 Kasım 2026 Çarşamba: 8. bölüm ve sezon finali

Yayın planına göre ilk altı bölüm, üç hafta boyunca ikişerli gruplar halinde izleyiciyle buluşuyor. Son iki bölüm ise birer hafta arayla yayınlanıyor. Bu nedenle sezonun tamamını ilk yayın gününde arka arkaya izlemek mümkün değil. VisionQuest'in bütün bölümlerine erişmek isteyen izleyicilerin son bölümün yayınlanacağı 11 Kasım 2026 tarihini beklemesi gerekiyor.