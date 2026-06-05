Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için yürütülen çalışmaların ardından gündeme gelen Vincenzo Italiano, son günlerde futbol kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’i getiren siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Peki, Vincenzo Italiano kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

Vincenzo Italiano, Avrupa futbolunun son yıllarda dikkat çeken teknik direktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Fiorentina ve Bologna’da ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren İtalyan çalıştırıcı, modern futbol anlayışı ve saha içindeki organizasyon yapısıyla tanınıyor.

UEFA Pro Lisans sahibi olan Italiano, kariyerinde alt liglerden başlayarak İtalya'nın üst düzey futbol organizasyonlarına kadar yükselmeyi başardı. Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı kulüplerde istikrarlı bir gelişim gösteren deneyimli çalıştırıcı, özellikle hücum odaklı futbol anlayışıyla ön plana çıktı.

Beşiktaş'ın gündemine gelmesiyle birlikte Vincenzo Italiano’nun kariyeri, teknik yaklaşımı ve geçmiş başarıları yeniden futbol kamuoyunun ilgi odağı haline geldi.

VINCENZO ITALIANO KAÇ YAŞINDA?

Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977 tarihinde dünyaya geldi. Deneyimli teknik adam 48 yaşında bulunuyor.

VINCENZO ITALIANO NERELİ?

Vincenzo Italiano, Almanya'nın Karlsruhe kentinde doğdu.

VINCENZO ITALIANO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Vincenzo Italiano’nun teknik direktörlük kariyeri alt liglerden başlayıp Serie A’ya uzanan istikrarlı bir yükseliş hikayesi içeriyor.

Teknik direktörlük kariyerine Vigontina’da başlayan Italiano, burada iki farklı dönemde görev yaptı. Daha sonra Arzignano'nun başına geçen İtalyan çalıştırıcı, burada gösterdiği performansın ardından Trapani’ye geçti.

Trapani döneminin ardından Spezia Calcio’nun teknik direktörü olan Italiano, burada elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti ve kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Başarılı performansı sonrasında Fiorentina'nın başına geçen teknik adam, üç sezon boyunca görev yaptığı kulüpte toplam 162 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Fiorentina dönemi, Italiano’nun kariyerindeki en uzun süreli teknik direktörlük görevlerinden biri olarak öne çıktı.

Fiorentina sonrasında Bologna’nın teknik direktörlüğüne getirilen İtalyan çalıştırıcı, burada iki sezon boyunca görev yaptı. Bologna kariyerinde toplam 107 maça çıkan Italiano, maç başına 1.59 puan ortalaması yakaladı.

Teknik direktörlük görevlerinden önce yardımcı antrenör olarak da çalışan Italiano, kariyerinin ilk yıllarında Unione Venezia ve Vigontina’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

VINCENZO ITALIANO HANGİ DİZİLİŞİ TERCİH EDİYOR?

İtalyan teknik adamın oyun anlayışında en sık başvurduğu sistem 4-2-3-1 dizilişi olarak öne çıkıyor. Takımlarını genellikle bu formasyonla sahaya süren Vincenzo Italiano, orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı bu yapı üzerinden kurmayı tercih ediyor.

VINCENZO ITALIANO BEŞİKTAŞ İLE KAÇ YILLIK ANLAŞTI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi ile Vincenzo Italiano arasında 2 yıllık bir anlaşma sağlandı. Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından anlaşmanın kesinlik kazanması bekleniyor.

VINCENZO ITALIANO SON OLARAK HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI?

Deneyimli teknik direktörün kariyerindeki son görev yeri Bologna oldu. İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş iddialarının gündeme gelmesinden önce Serie A temsilcisinin başında görev yapıyordu.

VINCENZO ITALIANO FIORENTINA’YI KAÇ SEZON ÇALIŞTIRDI?

Italiano, Bologna’ya gitmeden önce Fiorentina’da üç sezon boyunca teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu dönem, kariyerinin en uzun ve en dikkat çeken süreçlerinden biri olarak öne çıktı.

VINCENZO ITALIANO’NUN 2025-2026 SEZONU MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI KAÇ?

2025-2026 sezonuna ait performans verilerine göre Vincenzo Italiano, tüm kulvarlarda maç başına ortalama 1.55 puan elde etti. Sezon boyunca alınan sonuçlar, deneyimli teknik adamın bu ortalamaya ulaşmasını sağladı.