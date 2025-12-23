Ünlü oyun serisi Call of Duty'nin yapımcı ve ortak yaratıcılarından Vince Zampella, hayatını kaybetti. Peki, Vince Zampella neden öldü? Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

VINCE ZAMPELLA NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyun serisi Call of Duty'nin yapımcı ve ortak yaratıcılarından Vince Zampella, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kırmızı renkli Ferrari aracıyla bir tünelden hızla çıkan Zampella, kontrolünü kaybedip refije çarptı.

CALL OF DUTY'NİN YAPIMCISI VINCE ZAMPELLA KİMDİR?

Vince Zampella, modern oyun endüstrisinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir. 1990'lı yıllarda oyun sektörüne adım atan Zampella, farklı stüdyolarda edindiği deneyimlerin ardından 2002 yılında Infinity Ward'ın kurucu ortakları arasında yer aldı.

Infinity Ward çatısı altında geliştirilen Call of Duty, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü ve birinci şahıs nişancı (FPS) türünün standartlarını yeniden tanımladı. Seri, milyonlarca oyuncuya ulaşarak oyun tarihinin en çok satan markalarından biri oldu.

Zampella, 2010 yılında Respawn Entertainment'ı kurarak kariyerine yeni bir yön verdi. Bu stüdyo altında geliştirilen Titanfall ve Apex Legends, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük övgü aldı. 2020 sonrası dönemde ise Electronic Arts bünyesinde DICE LA (Ripple Effect) ve Battlefield markasının liderliğini üstlendi.

VINCE ZAMPELLA KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyunda sıkça sorulan bir diğer soru ise "Vince Zampella kaç yaşında?" oldu. 1 Ekim 1970 doğumlu olan Vince Zampella, 55 yaşındadır.

VINCE ZAMPELLA NERELİ?

"Vince Zampella nereli?" sorusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Vince Zampella, Amerika Birleşik Devletleri doğumludur ve kariyerinin büyük bölümünü Kaliforniya / Los Angeles merkezli olarak sürdürmüştür.