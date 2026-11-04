Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Viking - Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Viking Sabah Bakü nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viking - Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Viking Sabah Bakü nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Norveç temsilcisi Viking, bugün sahasında Azerbaycan ekibi Sabah Bakü'yü konuk edecek. Azerbaycan temsilcisinin Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Viking, iç saha avantajını kullanarak Sabah Bakü karşısında 3 puan hedefliyor. Sabah Bakü ise zorlu Norveç deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Viking Sabah Bakü maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking Sabah Bakü maçı, tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 6 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 6'nın yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

İCTİMAİ TV KANAL BİLGİSİ

Azerbaycan'ın kamu yayıncısı İctimai TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

VIKING SABAH BAKÜ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Viking Sabah Bakü maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalında takip edebilecek. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise karşılaşmayı İctimai TV üzerinden de izleyebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Viking Sabah Bakü maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Viking Sabah Bakü maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı takip edebilecek.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Viking ile Sabah Bakü arasındaki karşılaşma, Norveç'in Stavanger kentindeki Lyse Arena'da oynanacak. Ev sahibi Viking, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

Evlerin önü denize döndü! Bir şehrimizde kabus manzaraları
Bob Dylan Papa'nın karşısına kapüşonuyla çıktı! Vatikan'daki buluşmada kıyafeti konuşuldu

Papa'nın karşısına bu kıyafetle çıktı: Ziyareti değil stili konuşuldu
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı

Ünlü ismin gece kaçamağındaki bu görüntüsü arkadaşının diline düştü
Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım

Mağlubiyet sonrası Trump meydan okudu: Yine olsa yine yaparım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi

İkiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı

Görüntü İstanbul'dan! Ne yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış

Okan Buruk'un yeni aşkı! İkisini bakın kim tanıştırmış
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi

Yaptığı kafa vuruşuyla bir tarihi değiştirdi!
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme! Talebi kabul edildi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi

Seçim hezimeti sonrası Hamaney'den ters köşe
CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek

Belediye başkanı partisinden istifa etti