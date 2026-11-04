Viking - Sabah Bakü maçı hangi kanalda, Viking Sabah Bakü nereden CANLI izlenir?

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Viking, iç saha avantajını kullanarak Sabah Bakü karşısında 3 puan hedefliyor. Sabah Bakü ise zorlu Norveç deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Viking Sabah Bakü maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking Sabah Bakü maçı, tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 6 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 6'nın yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

İCTİMAİ TV KANAL BİLGİSİ

Azerbaycan'ın kamu yayıncısı İctimai TV, Azerspace 46E uydusu üzerinden izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

VIKING SABAH BAKÜ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Viking Sabah Bakü maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalında takip edebilecek. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise karşılaşmayı İctimai TV üzerinden de izleyebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Viking Sabah Bakü maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Viking Sabah Bakü maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 6 ve İctimai TV üzerinden canlı takip edebilecek.

VIKING SABAH BAKÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Viking ile Sabah Bakü arasındaki karşılaşma, Norveç'in Stavanger kentindeki Lyse Arena'da oynanacak. Ev sahibi Viking, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.