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Vicky López kimdir? Kopa Kupası'nı iki kez kazanan Vicky López hangi rekorları kırdı?

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Vicky López kimdir? Kopa Kupası'nı iki kez kazanan Vicky López hangi rekorları kırdı?
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Barcelona'nın İspanyol orta sahası Vicky López, 26 Ekim 2026'da Londra'daki Ballon d'Or töreninde 21 yaş altının en iyi oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı üst üste ikinci kez kazandı. Vicky López kimdir, kaç yaşında, hangi rekorları kırdı? Madrid doğumlu oyuncu, Barcelona A takımına 16 yaşında çıktı ve kulübün profesyonel dönemdeki en genç oyuncusu oldu.

Yirmi yaşında, elinde iki Kopa Kupası var. Barcelona'nın İspanyol orta sahası Vicky López, 26 Ekim 2026 gecesi Londra Palladium'da yapılan Ballon d'Or töreninde kadınlarda 21 yaş altının en iyi oyuncusu seçildi.

Aynı gecede Barcelona'ya birkaç ödül daha gitti. Kadınlarda Ballon d'Or'u takım arkadaşı Alexia Putellas üçüncü kez aldı, erkeklerde Kopa Kupası'nın sahibi yine Lamine Yamal oldu.

VICKY LÓPEZ KOPA KUPASI'NI KAÇINCI KEZ KAZANDI?

Vicky López, Kopa Kupası'nı 2026'da ikinci kez kazandı. Kadınlarda bu ödül ilk kez 2025'te Paris'teki Théâtre du Châtelet'de verilmişti ve ilk sahibi de oydu. O gece ödülünü annesine adamıştı.

VICKY LÓPEZ KİMDİR?

Vicky López, Barcelona kadın futbol takımında oynayan İspanyol futbolcudur. Ofansif orta saha olarak oynuyor, kanatta da görev alabiliyor. Tam adı Victoria López Serrano Felix.

2022 yazında Madrid CFF'den Barcelona'ya geldi ve önce ikinci takıma kaydedildi. A takımdaki ilk sezonunda Jonatan Giráldez yönetiminde 13 maça çıktı. 2024 yazında resmen A takıma alındı; 2024-2025 sezonunda 37 maçta 9 gol attı.

VICKY LÓPEZ KAÇ YAŞINDA?

Vicky López 20 yaşında. 26 Temmuz 2006'da doğdu.

VICKY LÓPEZ NERELİ?

Vicky López, Madrid'in Vallecas semtinde doğdu. Futbola Madrid'de başladı, çocukluğundan itibaren Madrid CFF altyapısında yetişti ve bu kulübün formasıyla İspanya kadınlar birinci liginde forma giydi.

VICKY LÓPEZ HANGİ REKORLARI KIRDI?

Vicky López, Barcelona A takımında forma giyen profesyonel dönemin en genç oyuncusu: ilk maçına 16 yıl 1 ay 19 günlükken çıktı. Daha önce Eylül 2021'de Madrid CFF formasıyla İspanya kadınlar birinci liginde oynayan en genç futbolcu olmuştu.

Barcelona'nın A takımda gol atan en genç oyuncusu da o. Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçlarında gol atan en genç futbolcu unvanı da ona ait. İspanya A Milli Takımı'na Şubat 2024'teki Uluslar Ligi maçlarıyla çıktı ve bu takımda forma giyen en genç oyuncu oldu.

VICKY LÓPEZ BARCELONA İLE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Vicky López, Barcelona ile 2022-2023'ten 2025-2026'ya kadar dört Liga F şampiyonluğu yaşadı. Avrupa'da da üç kez Şampiyonlar Ligi kazandı: 2022-2023, 2023-2024 ve 2025-2026 sezonlarında. Kupa ve Süper Kupa zaferleri bunlara ekleniyor.

Milli formayla ilk büyük başarısı 2022'deydi. İspanya 17 yaş altı takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. A takımla 2024'te Uluslar Ligi şampiyonu oldu, aynı yaz Paris Olimpiyatları'nda dördüncü olan kadroda yer aldı. 2024'te Golden Girl ödülünü de aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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