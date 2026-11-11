VGM yükseköğretim burs SONUÇLARI (vgm.gov.tr) 2026 VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs sonuçlarını açıklamasının ardından gözler üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burslarına çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sonuçlarını 11 Kasım itibarıyla sorgulayabilirken yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme süreci merak konusu oldu. Peki, 2026 VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan ön lisans ve lisans burs başvurularının değerlendirme işlemlerine 6 Kasım itibarıyla başlandı.

VGM, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından geçileceğini bildirmişti. KYK burs ve kredi sonuçları 6 Kasım'da açıklanırken VGM'nin değerlendirme süreci de başladı. Ancak burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri henüz duyurulmadı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ve saat henüz belli değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların resmî internet sitesi üzerinden duyurulacağını açıkladı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandığında öğrenciler başvuru durumlarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç duyurusu ve sorgulama bağlantısı vgm.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

Kurum tarafından sonuç sorgulama ekranı erişime açıldığında adayların ekranda istenen bilgileri girerek başvuru değerlendirme durumlarını kontrol etmesi mümkün olacak.

2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim bursu tutarını aylık 4.000 TL olarak belirledi. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs desteğinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL olarak uygulanıyor.

Yükseköğrenim bursuna başvuran öğrenciler, değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.