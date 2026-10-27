Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosu kaç yılda bir olur, hangi burcu nasıl etkiler?

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Venüs retrosu, 2026 yılının son aylarında astroloji gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Aşk, ilişkiler ve maddi konularla ilişkilendirilen bu gökyüzü hareketinin bitiş tarihi, burçlara etkileri ve ne sıklıkla gerçekleştiği merak ediliyor. Peki, Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosu kaç yılda bir olur? Detaylar...

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 Venüs retrosu, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü sona erecek. Venüs, 3 Ekim’de Akrep burcunda geri hareketine başladı; 25 Ekim’de ise geri hareketini sürdürürken Terazi burcuna geçti. Retro dönemi yaklaşık 42 gün sürecek.

VENÜS RETROSU KAÇ YILDA BİR OLUR?

Venüs retrosu yaklaşık 18 ayda bir gerçekleşir ve genellikle 40 ila 44 gün sürer. Astrodienst’in astroloji kaynaklarında da Venüs’ün yaklaşık bir buçuk yılda bir geri hareket ettiği ve bu dönemin ortalama 40-44 gün devam ettiği belirtiliyor.

Venüs retrosu her yıl gerçekleşmediği için bazı yıllarda bu hareket yaşanmaz. 2026’daki retro döneminin ardından Venüs’ün bir sonraki geri hareketinin 2028 yılında başlaması bekleniyor. Takvim hesaplamalarına göre 2028 Venüs retrosu 11 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

VENÜS RETROSU NEDİR?

Venüs retrosu, Venüs gezegeninin Dünya’dan gözlemlendiğinde gökyüzünde geri gidiyormuş gibi görünmesiyle ortaya çıkan astronomik bir harekettir. Gezegen gerçekte yörüngesinde ters yönde hareket etmeye başlamaz; bu görünüm, Dünya ile Venüs’ün yörüngelerindeki hareketlerinden kaynaklanır.

Astrolojide Venüs; aşk, romantik ilişkiler, uyum, güzellik, maddi değerler ve kişisel tercihlerle ilişkilendirilir. Bu nedenle Venüs retrosu, astrolojik yorumlarda ilişkileri ve finansal tercihleri yeniden değerlendirme dönemi olarak ele alınır. Ancak bu yorumlar astrolojik inanışlara dayanır; retro hareketinin kişilerin ilişkilerini veya maddi durumlarını belirli biçimde etkilediği bilimsel olarak gösterilmiş değildir.

VENÜS RETROSUNUN GÖLGE DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Astrolojide retro hareketinin başlangıcından önce ve bitişinden sonra yer alan bazı tarihler, “gölge dönemi” olarak adlandırılır. 2026 Venüs retrosu için ön gölge döneminin 31 Ağustos’ta başladığı, son gölge döneminin ise 15 Aralık 2026’da tamamlanacağı belirtiliyor.

Bu tarihler, Venüs’ün teknik olarak geri harekette olduğu süreyle aynı değildir. Retro hareketi 14 Kasım’da sona ererken gölge dönemi astrolojik takvimlerde aralık ayına kadar devam ediyor.

VENÜS RETROSU HANGİ BURCU NASIL ETKİLER?

2026 Venüs retrosu, 3 Ekim’de Akrep burcunda başladı ve 25 Ekim’de Terazi burcuna geri döndü. 14 Kasım’a kadar sürecek bu dönem, astrolojik yorumlarda aşk, ilişkiler, maddi konular ve kişisel değerleri yeniden değerlendirme süreci olarak ele alınıyor. Her burcun bu dönemde farklı yaşam alanlarına odaklanabileceği belirtiliyor.

Koç: İkili ilişkilerde güven, paylaşım ve karşılıklı beklentiler yeniden gündeme gelebilir. Ortak maddi konuların gözden geçirilmesi de öne çıkabilir.

Boğa: Romantik ilişkiler, bağlılık ve partnerle kurulan denge üzerinde düşünme ihtiyacı artabilir. Eski meseleler yeniden konuşulabilir.

İkizler: Günlük rutinler, iş ortamındaki ilişkiler ve yaşam alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir. İş ve özel yaşam arasındaki denge önem kazanabilir.

Yengeç: Aşk hayatı, flörtler ve kişisel mutluluk ön plana çıkabilir. Geçmişte yarım kalan duygusal konular tekrar gündeme gelebilir.

Aslan: Aile ilişkileri, ev yaşamı ve özel hayattaki huzur ihtiyacı üzerinde durulabilir. Aile içindeki eski anlaşmazlıklar yeniden ele alınabilir.

Başak: İletişim, yakın çevre ve sosyal ilişkilerde geçmişte konuşulmamış konular gündeme gelebilir. Söylenen sözlerin ve beklentilerin yeniden değerlendirilmesi öne çıkabilir.

Terazi: Kişisel değerler, öz güven, maddi kaynaklar ve ilişkilerdeki beklentiler üzerinde düşünme dönemi olarak yorumlanıyor. Harcamalar ve kişisel öncelikler yeniden gözden geçirilebilir.

Akrep: Duygusal ihtiyaçlar, kişisel sınırlar ve ilişkilerde güven temaları öne çıkabilir. Geçmiş deneyimlerin bugünkü tercihler üzerindeki etkisi sorgulanabilir.

Yay: Geçmiş ilişkiler, iç dünyada kalan duygular ve tamamlanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Kişinin kendi ihtiyaçlarını anlamaya yönelmesi öne çıkabilir.

Oğlak: Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve ortak hedefler yeniden değerlendirilebilir. Bazı ilişkilerde karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi gündeme gelebilir.

Kova: Kariyer, toplumsal imaj ve iş ilişkilerindeki beklentiler üzerinde durulabilir. İş yaşamındaki öncelikler ve uzun vadeli hedefler yeniden gözden geçirilebilir.

Balık: Eğitim, seyahat, gelecek planları ve hayata bakış açısıyla ilgili konular yeniden değerlendirilebilir. Daha önce ertelenen planlar tekrar gündeme gelebilir.