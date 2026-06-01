VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynayacağı özel maç için geri sayım başladı. Futbolseverler, “Venezuela - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken karşılaşmanın yayın bilgileri ve oynanacağı stat da netlik kazandı. İşte milli maçla ilgili merak edilen detaylar...

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, televizyonun yanı sıra ATV’nin dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın Venezuela ile karşı karşıya geleceği mücadele, Türkiye saati ile 01.00’de başlayacak. Bazı yayın akışlarında saat farkı nedeniyle 02.00 bilgisi yer alsa da resmi duyurularda karşılaşmanın Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacağı belirtiliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Hazırlık karşılaşması 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Dünya Kupası öncesindeki önemli sınavlardan biri olarak görülen mücadelede teknik heyetin farklı oyuncuları değerlendirmesi bekleniyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadyumu’nda oynanacak. A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika kıtasında önemli bir prova yapacak.

MONTELLA İÇİN ÖNEMLİ PROVA

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın Venezuela karşısında kadro rotasyonuna gitmesi ve farklı isimlere şans vermesi bekleniyor. Dünya Kupası öncesi son hazırlık süreçlerinden biri olarak görülen mücadele, oyuncuların performans değerlendirmesi açısından da büyük önem taşıyor.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ve Venezuela karşılaşmalarıyla birlikte Dünya Kupası öncesindeki eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik ekip, farklı futbol kültürlerine sahip rakiplere karşı oynanacak maçlarla takımın son durumunu analiz edecek.