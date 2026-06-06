Venezuela Türkiye ilk 11'ler ve maç kadrosu açıklandı!

Venezuela - Türkiye maçına kısa süre kala gözler resmi kadro ve ilk 11 açıklamalarına çevrildi. "Venezuela Türkiye ilk 11'ler belli oldu mu?", "Maç kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, iki takımın sahaya çıkacağı muhtemel kadroları yakından takip ediyor. Karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin son tercihleri büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları araştırılıyor. Ay-Yıldızlılar, önemli sınavlardan biri olarak görülen karşılaşmada sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasındaki hazırlık karşılaşması 7 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. İki takım da mücadelede kadrolarını test etme fırsatı bulacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Gece oynanacak mücadele, milyonlarca taraftar tarafından canlı olarak takip edilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.

ATV CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayınlarına Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca ATV, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Venezuela ile Türkiye arasındaki mücadele, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadyumu'nda oynanacak. Modern tesisleriyle dikkat çeken stadyum, iki ekibin hazırlık maçına ev sahipliği yapacak.

MİLLİ TAKIM SON DURUMUNU TEST EDECEK

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken Venezuela karşısında takımın genel performansını değerlendirme fırsatı bulacak. Mücadele, hem teknik heyet hem de futbolseverler açısından önemli göstergeler sunacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de başlayacak Venezuela - Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar, ATV'nin televizyon ve dijital yayın platformları üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

İlk 11'imiz :



