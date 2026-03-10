Veliaht final mi yapıyor, neden final yapıyor? Veliaht dizisinin final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Veliaht dizisinin yapımcıları, diziyi 26. bölümle noktalama kararı aldı. Hem reytingler hem de ekonomik nedenler bu kararda rol oynarken, izleyiciler final bölümünün detaylarını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Show TV'de perşembe akşamları yayınlanan Veliaht dizisi final kararı aldı. Yapım, 26. bölümle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin yapımcıları ve kanal yetkilileri, izlenme oranlarının beklenen seviyeye ulaşamaması ve ekonomik kayıpların uzun süredir devam etmesi nedeniyle bu kararı verdi.

VELİAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararında birden fazla faktör etkili oldu. Öncelikle reytinglerde beklenen başarı elde edilemedi. Yapım, sosyal medyada ve izleyici kitlesi arasında ilgi görse de izlenme oranları yeterli seviyeye ulaşmadı. Ayrıca ekonomik gerekçeler, dizinin uzun süredir zarar etmesi ve yapım maliyetlerinin yüksekliği, final kararının alınmasında belirleyici oldu. Daha önce yapım ekibine diziyi sürdürmesi için ikinci bir şans verilmişti, ancak ekonomik gerçekler devam etmesini mümkün kılmadı.

VELİAHT'IN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veliaht dizisinin final bölümü 26. bölüm olarak ekranlara gelecek. Dizi ekibi Kars'taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek son bölümün çekimlerini gerçekleştirecek. Böylece dizinin ekran macerası noktalanacak ve izleyiciler 26. bölümle final sahnelerini görebilecek.

SEZEN AKSU VELİAHT'A ŞARKI MI YAZDI?

Evet, Sezen Aksu diziyi yakından takip ederken Zafer karakterinin öldüğü sahneden büyük ölçüde etkilendi ve bu sahneden ilham alarak "Kar" adlı bir şarkı yazdı.