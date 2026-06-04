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Vargas neden yok, Melissa Vargas nerede, Melissa Vargas voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

Vargas neden yok, Melissa Vargas nerede, Melissa Vargas voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın açıklanan son kadrosunda Melissa Vargas'ın yer almaması, voleybolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Filenin Sultanları'nın en önemli skor silahlarından biri olan yıldız pasör çaprazının kadroda bulunmaması sonrası "Vargas neden yok?", "Melissa Vargas nerede?" ve "Melissa Vargas milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?" soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunun açıklanmasının ardından gözler Melissa Vargas'a çevrildi. Milli takımın son yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi olan deneyimli oyuncunun listede yer almaması, taraftarlar arasında merak uyandırdı. Melissa Vargas'ın neden kadroda olmadığı, milli takım kampına katılıp katılmadığı ve son durumuyla ilgili gelişmeler voleybol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

MELİSSA VARGAS MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Melissa Vargas'ın ismi yer almadı. Ancak federasyon veya teknik ekip tarafından yıldız voleybolcunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FİLENİN SULTANLARI VNL MARATONUNA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Turnuvanın ikinci etabı ise 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

VNL FİNALLERİ ÇİN'DE DÜZENLENECEK

Üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde önemli dereceler elde etti. Milli takım, 2018 yılında ikincilik, 2021 yılında üçüncülük, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük elde ederken, 2023 yılında ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Melissa Vargas'ın kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe paylaşılmadığı için gözler Türkiye Voleybol Federasyonu ve milli takım teknik ekibinden gelecek açıklamalara çevrildi. Yıldız oyuncunun ilerleyen VNL etaplarında kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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