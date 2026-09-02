Var Mısın Yok Musun Muhammed kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bir dönem berber çıraklığı yapan Muhammed, mesleğini geliştirerek berber olarak çalışmaya devam etti. 2023 yılında evlenen Muhammed'in bir oğlu bulunuyor. Yarışmada sergilediği performansla gündeme gelen Muhammed'in hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

VAR MISIN YOK MUSUN MUHAMMED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Var Mısın Yok Musun Muhammed kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Muhammed'in hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılıyor. 1998 yılında Siirt'te dünyaya gelen Muhammed, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Berberlik mesleğiyle uğraşan Muhammed, genç yaşlarından itibaren çalışma hayatının içerisinde yer aldı. Bir dönem berber çıraklığı yapan Muhammed, daha sonra mesleğini geliştirerek berber olarak çalışmaya devam etti. İşte Var Mısın Yok Musun Muhammed hakkında merak edilenler...

VAR MISIN YOK MUSUN MUHAMMED KAÇ YAŞINDA?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Muhammed, 1998 doğumludur. Siirt'te dünyaya gelen Muhammed, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan Muhammed, genç yaşına rağmen uzun süredir çalışma hayatının içerisinde bulunuyor.

VAR MISIN YOK MUSUN MUHAMMED NERELİ?

Muhammed, Siirt doğumludur. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Muhammed, yaşamını burada sürdürmeye devam etti. İstanbul'da büyüyen yarışmacı, meslek hayatında da berberliği tercih etti.

MUHAMMED NE İŞ YAPIYOR?

Var Mısın Yok Musun Muhammed, berber olarak çalışıyor. Mesleğe genç yaşlarda berber çıraklığı yaparak başlayan Muhammed, zaman içerisinde deneyim kazandı. Berberlik mesleğini sürdüren Muhammed, yarışma programıyla birlikte izleyicilerin de dikkatini çekti.

VAR MISIN YOK MUSUN MUHAMMED EVLİ Mİ?

Muhammed'in özel hayatına ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de medeni durumu oldu. 2023 yılında evlenen Muhammed, aile hayatını sürdürmektedir.

MUHAMMED'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Muhammed'in bir oğlu bulunuyor. 2023 yılında evlenen Muhammed, eşi ve oğluyla birlikte aile hayatına devam ediyor.

VAR MISIN YOK MUSUN MUHAMMED HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Doğum yılı: 1998

• Doğum yeri: Siirt

• Yaşı: 28

• Çocukluğu: İstanbul'da geçti

• Mesleği: Berber

• Mesleğe başlangıcı: Berber çıraklığı

• Evlilik yılı: 2023

• Çocuğu: 1 oğlu var

Var Mısın Yok Musun'da yarışmasıyla gündeme gelen Muhammed, programdaki performansının yanı sıra hayat hikayesiyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Berberlik mesleğini sürdüren Muhammed'in yarışmadaki mücadelesi yakından takip ediliyor.