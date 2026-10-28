Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, Mete kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun Mete kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Mete'nın kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Mete kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN Mete NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Mete, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından "Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı?" ve "Mete kaç TL kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Mete'ın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar METE'ın kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ METE OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Mete'ın Mete çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Mete, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN METE NE KADAR KAZANDI?

Mete’ın kazandığı ödül henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

VAR MISIN YOK MUSUN METE KİMDİR?

Mete Kökçü, Var Mısın Yok Musun yarışmasında büyük ödül için mücadele eden yarışmacılardan biri. Uzun yıllar makine ve kalıp sektöründe emek veren Kökçü, yarışmada anlattığı hayat hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekti.

METE KÖKÇÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mete Kökçü, 26 Ocak 1960’ta Amasya’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 66 yaşında olan Kökçü, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı ve hayatını burada sürdürdü.

METE KÖKÇÜ NE İŞ YAPIYOR?

Mete Kökçü, genç yaşta makine ve kalıp alanında çalışma hayatına atıldı. Uzun yıllar bu sektörde emek veren Kökçü, hayatının büyük bölümünü çalışarak geçirdi.

METE KÖKÇÜ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mete Kökçü, iki çocuk babası.

DOLANDIRILARAK BİRİKİMİNİ KAYBETTİ

Mete Kökçü’nün hikâyesinde en dikkat çeken bölüm, yaşadığı maddi kayıp oldu. Kökçü, dolandırılarak tüm birikimini kaybettiğini anlattı. Yıllarca çalışarak biriktirdiklerini bir anda yitiren Kökçü, Var Mısın Yok Musun’da kaybettiklerini yeniden kazanmayı umuyor.

METE NE KADAR KAZANDI?

Mete Kökçü’nün yarışmada ne kadar kazandığı, açtığı kutular ve bankadan gelen tekliflere vereceği yanıtlarla belli olacak. Yarışmanın sonucu netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ KANALDA?

Var Mısın Yok Musun, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmacıların kutular arasındaki büyük ödülü kazanmak için bankanın tekliflerine karşı verdiği mücadele, programın en heyecanlı anlarını oluşturuyor.