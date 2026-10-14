Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, Kardelen kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun son bölüm ne kadar kazandı?

Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Kardelen'nın kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Kardelen kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Kardelen, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından "Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı?" ve "Kardelen kaç TL kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Kardelen'ın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar KARDELEN'ın kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ KARDELEN OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Kardelen'ın Kardelen çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Kardelen, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN NE KADAR KAZANDI?

Kardelen yarışmadan 500 bin TL değerindeki para ödülü ile ayrıldı.