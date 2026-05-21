Var Mısın Yok Musun hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun’un yeniden ekranlara geleceği iddiaları izleyicileri heyecanlandırdı. “Var Mısın Yok Musun hangi kanalda, ne zaman başlıyor?” soruları sosyal medyada gündem olurken, yarışmanın yayın tarihi ve kanalıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Televizyon dünyasının unutulmaz yarışmaları arasında gösterilen Var Mısın Yok Musun’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı merak edilirken, programla ilgili yapılacak resmi açıklamalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv’nin merakla beklenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 28 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın ikinci bölümü ise 29 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Yapım, bundan sonra Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün izleyici karşısına çıkacak.

ESRA EROL SUNUCULUK YAPACAK

Yeni sezonuyla geri dönen Var Mısın Yok Musun’un sunuculuğunu başarılı televizyoncu Esra Erol üstlenecek. Programın yayınlanan tanıtımı kısa sürede büyük ilgi görürken, sosyal medyada da yarışmaya yönelik yorumlar dikkat çekti.

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelecek yarışmanın, nostalji severleri yeniden ekran başına toplaması bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Heyecan ve riskin ön planda olduğu yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyon TL’yi kazanabilmek için mücadele edecek.

Her turun sonunda banka tarafından yarışmacılara teklif sunulacak. Yarışmacılar ise kutular açıldıkça risk alıp almamaya karar verecek. Şansın yanı sıra stratejinin de önemli rol oynayacağı yarışmada nefes kesen anların yaşanması bekleniyor.

FENOMEN YARIŞMA YENİDEN EKRANDA

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Var Mısın Yok Musun, yeni formatı ve yüksek ödülüyle yeniden televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak.

Osman DEMİR
