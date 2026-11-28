Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Vanspor Bursaspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı TRT Spor ve beIN SPORTS Haber. Trendyol 1. Lig kapsamındaki Vanspor Bursaspor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Van'daki Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor ve beIN SPORTS Haber üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

VANSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor Bursaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS Haber üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak.

VANSPOR BURSASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

beIN SPORTS Haber ise Digiturk platformunda 85. kanaldan ve Kablo TV'de 223. kanaldan izlenebiliyor.

VANSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vanspor Bursaspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında yapılacak.

VANSPOR BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vanspor Bursaspor maçı, Van'daki Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR BURSASPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Vanspor, sahasında ligin lideri Bursaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, liderliğini sürdürmek isteyen Bursaspor ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Vanspor arasında zorlu geçecek.

Bursaspor, 15 haftada topladığı 35 puanla 1. Lig'in zirvesinde yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, en yakın takipçisi Kayserispor'un 2 puan önünde bulunuyor. Vanspor ise 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Van temsilcisinin 2 puanı silinmiş durumda.

VANSPOR VE BURSASPOR SON DURUM

Bursaspor, ligin 15. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Vanspor ise aynı hafta deplasmanda Bodrum FK'ye 2-1 yenildi.

TRENDYOL 1. LİG HAKKINDA

Trendyol 1. Lig'de sezon sonunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükseliyor. Play-off'u kazanan takım ise Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oluyor. Ligin son sıralarında yer alan takımlar TFF 2. Lig'e düşüyor.