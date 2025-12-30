Van okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Van'da okul yok mu (KAR TATİLİ – VAN VALİLİĞİ)?

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle 29 ve 30 Aralık tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Şimdi ise öğrenciler ve veliler, 31 Aralık Çarşamba günü okulların yeniden açılıp açılmayacağını merak ediyor. Gözler, Van'daki eğitim durumuna ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

VAN HAVA DURUMU

Dondurucu soğuklar etkisini artırıyor: Hissedilen sıcaklık -20 dereceye kadar düşüyor

Meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor. Salı akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşerken, hissedilen sıcaklıklar yer yer -20 dereceye kadar geriliyor.

Salı günü 18.00–21.00 saatleri arasında hava sıcaklığı -9 derece, hissedilen sıcaklık ise -16 derece olarak ölçüldü. Aynı gün gece saatlerinde sıcaklık -11 dereceye, hissedilen sıcaklık ise -18 dereceye kadar düştü.

Çarşamba gününün ilk saatlerinde soğuk hava daha da etkili oldu. 00.00–06.00 saatleri arasında hava sıcaklığı -12 ila -13 derece, hissedilen sıcaklık ise -19 ila -20 derece seviyelerinde seyretti. Nem oranı yüzde 81–86 arasında ölçülürken, rüzgarın kuzey yönlerden esmesi soğuk hissini artırdı.

Rüzgar hızının ortalama 13–16 km/s, yer yer ise 29 km/s'ye kadar ulaştığı bildirildi. Sabah saatlerine doğru sıcaklıklar kısmen yükselse de, 06.00–09.00 aralığında hissedilen sıcaklık -13 derece olarak kaydedildi.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açık alanda bulunacakların tedbirli olması, sürücülerin ise gizli buzlanmaya karşı dikkat etmesi istendi.

VAN VALİLİĞİNDEN RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Van'da hava şartlarının seyrine göre eğitimle ilgili yeni bir karar alınabileceği belirtiliyor. Yetkililer, olası bir olumsuzluk yaşanması halinde gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını vurguladı. Öğrenci ve velilere, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

OKULLARA ULAŞIM İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Valilikten yapılan değerlendirmede, şehir genelinde yolların açık tutulduğu ve gerekli temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla tüm önlemlerin hayata geçirildiği bildirildi.

"Van'da okullar 31 Aralık'ta tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kar tatiline ilişkin son kararın Van Valiliği tarafından duyurulması beklenirken, Çarşamba günü eğitim-öğretime devam edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

Henüz tatil duyurusu gelmedi.