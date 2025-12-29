Van okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. 30 Aralık Salı günü için Van Valiliği'nden gelecek olası bir tatil duyurusu, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artıracak. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlaması beklenen yağışların, gün ilerledikçe geniş alanlara yayılacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçeleri ile birlikte Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta şiddette kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

30 ARALIK SALI VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden tatil duyurusu yapıldı:

KAR TATİLİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur.