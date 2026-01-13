Van okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Ocak Çarşamba günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor: Soğuk Hava ve Buzlanmaya Dikkat

Van'da bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde önümüzdeki saatlerde ve günlerde kar yağışı aralıklarla devam edecek, hava sıcaklıkları ise sıfırın altında seyredecek.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Van'da kar yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı -2 derece, hissedilen sıcaklık ise -2 derece olacak. Rüzgârın saatte 15 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra kar yağışı etkisini artıracak. 24.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık -7 derece seviyelerine düşecek. Çarşamba sabah saatlerine kadar kar yağışı aralıksız sürecek ve sıcaklık -4 dereceye kadar gerileyecek.

Çarşamba günü boyunca kar yağışı devam edecek. Sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışı beklenirken, sıcaklık 0–1 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise yeniden kar yağışı etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 ila -3 derece aralığında olacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Van'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışlı ve soğuk hava etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük -4, en yüksek 1 derece

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek 0 derece

16 Ocak Cuma: Soğuk, en düşük -12, en yüksek 0 derece

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, en düşük -9, en yüksek 1 derece

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -7, en yüksek 0 derece

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları isteniyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.