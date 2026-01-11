Van okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van Hava Durumu Raporu: Doğu'nun İncisinde Sibirya Soğukları Kapıda

Doğu Anadolu'nun en yüksek ve kış şartlarının en ağır yaşandığı illerinden biri olan Van, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında dondurucu bir periyoda giriyor. Geçmiş yıllarda eksi 46 derecelere kadar düşen rekor soğukların yaşandığı bölgede, bu hafta da termometreler mevsim normallerinin altında değerler kaydedecek. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, güneşin varlığına rağmen sıcaklık gündüz 2 derece, gece ise eksi 4 derece civarında olacak. Nem oranının yüksek olmasıyla birlikte hissedilen soğuğun çok daha sert olacağı tahmin ediliyor.

13 Ocak Salı günü Van genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, özellikle Bahçesaray ve Çaldıran gibi yüksek rakımlı ilçelerde köy yollarının kapanma riski bulunmaktadır. Salı günü gündüz sıcaklığı 2 derece olurken, gece kar yağışının ardından havanın açmasıyla sıcaklık eksi 4 derecede kalacak. 14 Ocak Çarşamba günü ise kar yağışı yerini dondurucu bir ayaza bırakacak. Gündüz sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşeceği bu günde, gece sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar gerileyerek şiddetli buzlanmaya neden olacak.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde Van'da dondurucu kış şartları etkisini artırarak devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık gündüz eksi 6, gece ise eksi 12 derece olarak tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü de dondurucu soğuklar sürecek; gündüz eksi 4, gece eksi 12 dereceleri görecek olan Vanlılar, haftayı dondurucu bir finalle kapatacak. Van Valiliği ve AFAD ekipleri, çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşları uyarırken, özellikle hayvancılıkla uğraşan kesimin yem stoklarını ve barınak ısılarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Karayolları ekiplerinin ise Van-Hakkari ve Van-Erciş yollarında kar küreme mesaisinin süreceği öğrenildi.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.