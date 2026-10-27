Valencia Basket Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, Valencia Basket Fenerbahçe Tarfin maçı nereden CANLI izlenir?

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Valencia Basket – Fenerbahçe Tarfin maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de Euroleague’in yayıncısı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Valencia Basket – Fenerbahçe Tarfin maçının saati ve yayın bilgileri.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki Euroleague karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE TARFİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise maçı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da, İspanya yerel saatiyle ise 20.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

VALENCİA BASKET FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya’nın Valencia kentinde, Valencia Basket’in iç saha salonunda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Euroleague’in son şampiyonlarından Fenerbahçe’ye karşı galibiyet hedefliyor.

FENERBAHÇE’DE ÇİFT MAÇ HAFTASI

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague’de yoğun bir haftaya giriyor. Sarı-lacivertliler, geçen hafta cuma günü Yunanistan’da Olympiakos ile karşılaşmış, bu hafta ise salı akşamı Valencia deplasmanına çıkıyor. Takımın haftanın ikinci maçında da sahaya çıkacak olması, rotasyonun önemini artırıyor.

İKİ TAKIM DA AVRUPA’DA İDDİALI

Fenerbahçe, 2017 ve 2025’te kazandığı Euroleague şampiyonluklarıyla Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcileri arasında yer alıyor. Valencia Basket ise EuroCup’ı birçok kez kazanmış ve İspanya liginde şampiyonluk yaşamış, Avrupa basketbolunun güçlü kulüplerinden biri.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.