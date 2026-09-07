Uzak Şehir ne zaman başlayacak, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Uzak Şehir yeni bölüm tarihi, dizinin takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor. “ Uzak Şehir bu akşam var mı?”, “ Uzak Şehir ne zaman başlayacak?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan izleyiciler, 3. sezonun yayın takvimini yakından takip ediyor.

UZAK ŞEHİR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin takipçileri bir yandan sezon finalinde yaşanan gelişmelerin ardından hikâyenin nasıl devam edeceğini merak ederken, diğer yandan “Uzak Şehir ne zaman başlayacak?” ve “Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir 3. sezon ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Böylece sevilen dizinin yeni sezon yayın tarihi de kesinleşmiş oldu.

Yeni sezonda Alya ve Cihan’ın hikâyesinde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, sezon finalinde yaşanan olayların karakterlerin hayatını nasıl değiştireceği de yeni bölümlerin en dikkat çeken konuları arasında yer alacak.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Uzak Şehir’in sezon finalinde Alya ve Cihan’ın aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırma hazırlıkları ön plana çıktı. Ancak geçmişten gelen hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, ikilinin mutluluğunun önüne geçti.

Meryem’in sakladığı sır üzerinden Cihan’a karşı hamle yapan Boran, olayların daha da büyümesine neden oldu. Alya ise Cihan’ın geleceği ile kendi yaşadığı büyük mücadele arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

Sezon finalinde yaşanan silahlı çatışma ise Albora konağında dengeleri tamamen değiştirdi. Fedakârlıkların ve hesaplaşmaların damga vurduğu bölümün ardından yeni sezonda karakterleri zorlu bir sürecin beklediği görüldü.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TANITIMINDA NELER OLDU?

Yeni sezon öncesinde yayınlanan tanıtım filmi de izleyicilerin ilgisini çekti. Tanıtımda Budapeşte’de Alya ile karşılaşan Cihan’ın, Deniz’i korumak amacıyla onu Mardin’e götürmek istediği görülüyor.

Alya ise Cihan’ın bu kararına karşı çıkarken, ikili arasındaki gerilim kısa sürede yükseliyor. Yaşanan silahlı çatışmanın ardından Cihan’ın Deniz’i de yanına alarak Mardin’e dönmesi, yeni sezon hikâyesine dair önemli ipuçları veriyor.

UZAK ŞEHİR 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezon tanıtımında yer alan gelişmeler, Uzak Şehir’de aksiyonun ve aile içindeki hesaplaşmaların devam edeceğini gösteriyor. Cihan, Alya ve Deniz arasında yaşanacak gelişmelerin yanı sıra Albora ailesindeki dengelerin nasıl değişeceği de izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Dizinin yeni sezonunda karakterlerin sezon finalinde yaşanan olayların ardından nasıl bir yol izleyeceği, özellikle Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Uzak Şehir 3. sezon ilk bölümü, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizi, yeni sezonda da pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Uzak Şehir’in yeni bölümünü takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saatinde Kanal D ekranlarından diziyi izleyebilecek. Yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte sezon finalinde cevapsız kalan birçok sorunun da yanıt bulması bekleniyor.