Uzak Şehir, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ödül alamadı. 23 Kasım 2026 akşamı New York'ta yapılan törende dizinin finalist olduğu En İyi Telenovela kategorisinin ödülü, yine Türkiye'den aday gösterilen Leyla'ya gitti. Ay Yapım imzalı dizi adına ödülü yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı.

UZAK ŞEHİR EMMY ÖDÜLÜNÜ KAZANDI MI?

Hayır. Uzak Şehir, telenovela dalındaki dört finalistten biriydi; heykelcik Leyla'nın oldu. Adaylar 23 Eylül 2026'da açıklanmıştı. Kategoride iki Türk dizisinin yanında Brezilya yapımı Garota do Momento ve İspanya yapımı Valle Salvaje'nin ikinci sezonu da vardı. Bu yılki törende 22 ülkeden 64 aday 16 kategoride yarıştı.

TELENOVELA ÖDÜLÜNÜ HANGİ DİZİ KAZANDI?

Ödülü Leyla kazandı. Gazete Oksijen'in haberine göre dizi, Brezilya yapımı Avenida Brasil'den uyarlandı ve 11 Eylül 2024'te NOW'da yayına başladı. Başrollerde Cemre Baysel ve Alperen Duymaz var. Aynı habere göre bu, Türkiye'nin telenovela dalındaki dördüncü Emmy'si; önceki ödülleri Kara Sevda (2017), Yargı (2023) ve Deha (2025) almıştı.

ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ NEDİR?

Uluslararası Emmy Ödülleri, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin ABD dışında üretilen televizyon yapımlarına verdiği ödüller. Tören her yıl kasımda New York'ta yapılıyor. Telenovela, dizi, oyuncu, belgesel ve çocuk programı gibi dallarda ödül veriliyor.

UZAK ŞEHİR EKİBİ TÖRENDE NE DEDİ?

Törene dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak katıldı. Sinem Ünsal, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını ve onur duyduklarını söyledi. Ünsal, Mardin'de küçük bir köyde başlayan hikâyenin Emmy ile aynı cümlede anılmasının ekibe büyük bir motivasyon verdiğini anlattı ve "Çok mutluyuz" dedi.

UZAK ŞEHİR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir, pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanıyor ve üçüncü sezonunda. Dizinin yapımcısı AyNA Yapım, çekimleri Mardin'de yapılıyor. Dizi ağustos ayında İtalya ve Kolombiya'da reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti.