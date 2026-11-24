Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil eden "Uzak Şehir" dizisinin ekibi, finalist olmanın gururunu yaşarken, başrol oyuncusu Sinem Ünsal, Emmy ile yan yana gelmenin kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

Türk televizyon yapımları uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ederken, reyting rekorları kıran "Uzak Şehir" dizisi de Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etti. Mardin'de çekilen ve Telenovela kategorisinde finalist olan dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yanı sıra yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak da New York'ta dün akşam düzenlenen ödül törenine katıldı.

Aynı kategoride yarışan Ay Yapım imzalı "Leyla" dizisi ödüle layık görülürken, finalistler arasında yer alan "Uzak Şehir"in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, İHA'ya açıklama yaptığı açıklamada Emmy heyecanını ve finalist olmanın kendileri için taşıdığı anlamı anlattı. Ünsal, "Tabii ki çok heyecanlıyız, onur duyuyoruz. Mardin'de başlayan, küçücük köyümüzde başlayan maceramızla buraya gelmek, insana gerçekten yaptığı şeyin görünür olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor. Yaz, kış, her türlü şartta verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Buranın havasını solumak bizim için çok yeterli. Yani adımızın Emmy ile yan yana olması bile zaten bize çok güzel bir motivasyon oldu, çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı