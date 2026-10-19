Uzak Şehir 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 70. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Enver ile Alya evlenmekten vazgeçer fakat herkesin onları evli sanması için yüzüklerini takar. Cihan, Alya'nın gelinliğini koliden çıkartıp yırtar.

Kartal, yalnızlıktan annesinin mezarına sığınan Alya'yı kanatları altına alabilmek için neler yapacak?

Alya, karnına saplanan ağrıyla hastaneye gidip ultrason çektirir. Peki bu ağrının sebebi bir bebek mi?

Cihan, Alya'yla artık bir bağı kalmadığına inanır. Fakat esas bağı Alya'nın kendisindedir...

Alya gelinliğini paramparça edilmiş şekilde görünce Cihan'la göz göze geliyor...

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alya’nın özgu¨rlu¨ğu¨ne kavuşması, Cihan’la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz’i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar. İkisi arasındaki aşk, bu kez yerini kimsenin kolay kolay geri dönemeyeceği bu¨yu¨k bir restleşmeye bırakacaktır. Albora ailesinin u¨zerindeki tehlike ise giderek bu¨yu¨r. Cihan bir yandan ailesini hedef alan gu¨çlerle mu¨cadele ederken, karşısında giderek genişleyen bir cephe olduğunu fark eder. Kartal’ın sessizce attığı adımlar ve Ateş’in kurduğu yeni ittifaklar, yaklaşan savaşın habercisidir. Nare’nin yaşadığı kırılma aile içinde yeni yaralar açarken, Kaya ve Zerrin arasındaki gerilim de giderek tehlikeli bir hâl alır. Herkes kendi savaşının içine çekilirken, Alya’nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan’la arasındaki bu¨tu¨n dengeleri altu¨st edecektir.

UZAK ŞEHİR 70. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 70. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.