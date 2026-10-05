Uzak Şehir 67. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni bölümü için geri sayım sürerken, izleyiciler “Uzak Şehir 67. bölüm tek parça full HD” aramasına yöneldi. İşte dizinin son bölümüne dair dikkat çeken detaylar ve gelişmeler…
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 67. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI
Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.
DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 67. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cihan, Alya'yı nezarette de yalnız bırakmıyor! Alya nasıl aklanacak?
Alya, içerde geçireceği süre boyunca Deniz'i Nare'ye emanet eder. Cihan ise Sadakat'in Alya'ya karşı olan vicdansızlığa tepki gösterir.
Mezarlıkta Kaya'yı gören Ateş, hala Zerrin'in etrafında dolanmasından rahatsızdır. Zerrin, Ateş'ten kendisine yüzük takmasını ister.
Alya'nın hapisten çıkacağına inancı kalmayınca Enver'den Deniz'i Kanada'ya götürmesini ister. Cihan bunu duyunca öfkeden deliye döner!
Zehri, Deniz'in çantasına koyanın Sadakat olmasından şüphelenen Alya, bu şüphesini Cihan'a söyleyince Cihan, bunu annesine doğrudan sorar. Sadakat ise bu sorunun üzerine deliye döner. Cihan, bunu tezgahlayanın Ecmel olduğunu düşünür.
Kartal, Alya'nın kendi kızı olup olmadığından işkillenince Mardin'den dönmemeye karar verir.
Enver, Alya'yı hapisten çıkarmak için ona söz verir.
Alya'nın karnına bir anda ağrı saplanınca polis memuru ona yardımcı olmak ister. Peki Alya'ya neler oluyor?
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Alya’nın aldığı kararın ardından Cihan’la arasında oluşan derin çatlak, ikisi için de onarılması zor bir kırılmaya dönüşür. Cihan’ın ne olursa olsun oğlundan vazgeçmeyişi ise, Alya’yı hiç beklemediği adımlar atmaya mecbur bırakacaktır. Kaya’nın Zerrin’i başka bir adamla yan yana görmesi, kapanmayan defterleri yeniden açarken, İpek kendisini hiç hesap etmediği bir yüzleşmenin ortasında bulacaktır. Alya’nın Nare ile olan beklenmedik iş birliği, Alya’yı tahmin edemediği bir sona sürüklerken, tüm bu yaşananların gölgesinde ortaya çıkan yeni bir isim, Albora ailesi için hazırlıklarını tamamlamaktadır.
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