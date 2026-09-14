Uzak Şehir 64. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 64. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 64. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya, Budapeşte'de ilk aşkı Enver'le karşılaşmış, bu durum Cihan'ın hiç hoşuna gitmemiştir. Enver ile Cihan arasında neler olacak?

Yaşanan olaylar Hem Alya'yı hem de Cihan'ı iyice yıpratmıştır ama aralarındaki sevgi her şeyden güçlü.Alya ile Cihan tekrar birlikte, Mardin'de!

Sadakat, Alya'ya gittiğinden beri iyice bilenmiş durumdadır! Ecmel'in soyunu devam ettirecek tek kişi Deniz olunca Cihan, onu Mardin'e kaçırır. Alya ise oğlu için Cihan'ın peşinden tekrar Mardin'e dönmeye karar verir!

Cihan, Alya ve Küçük Cihan'ı alıp Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gider. Alya ise buna henüz hazır değil.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.