Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 62. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir. Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir. Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
ALYA’NIN KAÇIRILIŞI
Alya kaçırılır ve Cihan, onu bulabilmek için hiç vakit kaybetmeden peşine düşer. İzini sürdükçe gerilim daha da tırmanır.
KÖŞEYE SIKIŞMA VE SON HAMLE
Cihan sonunda Alya’yı silahların gölgesinde, ölümle burun buruna bulur. Ancak artık seçenekler tükenmiştir. Alya için tek kaçış yolu, kendini uçurumdan aşağı bırakmaktır.
KANLI GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
Cihan, yaralanmış haldeyken Yalçın kurşunu çıkarmaya çalışır. Tam bu sırada beklenmedik bir gerçek açığa çıkar: Nare’nin hamileliği, Şahin ve Sadakat’in planı sonucu sonlandırılmıştır.
EN BÜYÜK ZAAF VE TEHDİT
Cihan, en hassas noktasından vurulur. Alya ve oğlu üzerinden tehdit edilir. Artık savaş sadece onun hayatı için değil, sevdiklerinin varlığı için de verilecektir.
HAYAT-MEMAT DENGESİ
Alya ve oğlunun kaderi Cihan’ın vereceği karara bağlıdır. Her adım, geri dönüşü olmayan bir sonuca doğru ilerlemektedir.
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Boran’ın açtığı video Meryem’in saklamaya çalıştığı gerçeği ortaya döker. Dengeler bir anda değişir. Suskunluklar sorgulanır. Ve en çok Alya ile Cihan arasındaki o ince çizgi çatırdar. Alya uzaklaştıkça, Cihan kontrolden çıkar. Kıskançlık büyür. Ve Cihan, Engin’le karşı karşıya gelir. Alya ise ilk kez bu öfkenin nereye varabileceğini görür. Nare’nin bebeğiyle ilgili gelişme, aileyi sarsar. Cihan, Alya’yla arasındaki çatlakla cebelleşirken başka bir izin peşine düşer. Zerrin’in süt anneliği üzerinden başlayan iz görünenin çok ötesine uzanır. Kaya şüphelenir. Ve bu kez peşini bırakmaz. Meryem’in Cihan’dan istediği yardım ise hiç beklenmeyen bir ismin kapısını aralar. Gerçekler ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.
UZAK ŞEHİR 62. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 62. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.