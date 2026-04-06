Uzak Şehir 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 57. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

ALYA İÇİN BÜYÜK YIKIM: MERYEM VE CİHAN EL ELE!

Alya’nın en korktuğu şey gerçek oluyor! Meryem ile Cihan’ı el ele gördüğü o an, Alya için kelimenin tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Cihan, geçmişte yaşadığı derin aşkın ardından bir daha kimseyi sevemeyeceğini düşünürken, Alya’ya olan duygularıyla yeniden hayata tutunmuştu. Ancak Meryem’in geri dönüşü, Cihan’ın "geçmişteki sevgim beni Alya’ya hazırladı" tesellisini boşa çıkarıyor. Alya, sevdiği adamı kaybetme korkusuyla mahvolurken, hikayede aşkın en zorlu sınavı başlıyor.

VİCDAN MI AŞK MI? CİHAN’IN ZOR KARARI

Cihan’ın kalbi Alya için atsa da, vicdanı Meryem’i görmezden gelmesine izin vermiyor. Yıllarını hapiste geçiren Meryem’i dışarı çıktığında savunmasız ve ortada bırakmak istemeyen Cihan, korumacı içgüdüsüyle hareket ediyor. Meryem’in İstanbul’a gitmek yerine Cihan’ın kanatları altında kalma ihtimali ise Alya için adeta bir yıkım fermanı niteliğinde. Cihan, Meryem’i hayata tutundurmaya çalışırken aslında kendi mutluluğunu mu feda ediyor?

MERYEM’İN SIRRI CİHAN’I TEHLİKEYE Mİ ATIYOR?

Karanlık bulutlar sadece kalplerin üzerinde değil, hayatların üzerinde de dolaşıyor. Cihan, Meryem’in büyük bir tehlike altında olduğunu öğrendiğinde tereddüt etmeden öne atılıyor. Ancak bu koruma içgüdüsü, Cihan’ın kendi hayatını da namlunun ucuna sürüklüyor. Meryem’in peşindeki gizemli güçler Cihan’ı köşeye sıkıştırırken, "Meryem yüzünden Cihan’ın başı belaya mı girecek?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

ZERRİN VE KAYA CEPHESİNDE İPLER KOPUYOR

Dizinin diğer önemli düğüm noktası olan Zerrin ve Kaya cephesinde de gerilim zirvede. İkilinin arasındaki güven bağı tamamen kopma noktasına gelirken, yaşanan bu çatışmanın Meryem ve Cihan’ın kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu. Meryem’in gelişiyle sarsılan Alya ve Cihan aşkı, dışarıdan gelen bu yeni fırtınalarla ayakta kalabilecek mi?

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan ile Meryem’in cezaevinde karşı karşıya gelmesi, geçmişte hiç konuşulamayan bazı hikayeleri yeniden gün yüzüne çıkarır. Yılların ardından gelen bu karşılaşma, yalnızca eski anıları değil, yarım kalmış duyguların izini de beraberinde getirir. Meryem, buraya nasıl sürüklendiğini anlatırken, Cihan duydukları karşısında kendi payını sorgulamaktan kaçamaz.

Bu gelişme Cihan’ın dengesini sarsarken, Alya ile kurduğu bağın bu gölgeden etkilenmemesi için çabalar. Sadakat ise aynı çatı altında Meryem’in içinde saklı kalanları açığa çıkarmaya çalışır; geçmişin izlerini yoklamak ister.

Albora’da tüm bunlar olmaya devam ederken Boran da Alya üzerindeki baskısını giderek artırır. Onu kendi çizdiği sınırlara çekmeye çalıştıkça Alya’nın sabrı zorlanır. Kontrolünü iyiden iyiye kaybeden Boran, Alya’ya bazı gerçekleri göstermek için harekete geçerken söyledikleriyle Alya’nın kalbine şüphe düşürmeyi başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR 57. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 57. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.