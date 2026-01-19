Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 46. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

ALYA VE CİHAN'IN YAKINLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Birbirlerine olan sevgilerini gizleyemeyen Alya ile Cihan'ın, geceyi ayrı geçirmek istemedikleri her hallerinden belli oluyor. İkilinin arasındaki bağ giderek güçlenirken, duyguların artık saklanamadığı anlar ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmıyor.

CİHAN'DAN GELENEKSEL ADIM: PAKİZE KADİR'E İSTENİYOR

Hayırlı bir niyetle Pakize'nin ailesinin kapısını çalan Cihan, önemli bir görevi üstleniyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Pakize'yi Kadir'e istemeye giden Cihan, bu ziyaretle aileler arasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ÖDÜL GECESİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

Alya'nın ödül alacağı özel gecede Boran ve Cihan'ın karşı karşıya gelmesiyle ortam bir anda geriliyor. Artan tansiyon karşısında sabrı taşan Cihan, Boran'a attığı sert tokatla geceye damga vuruyor. Bu beklenmedik çıkış, herkes için dengeleri değiştirecek bir gelişme oluyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Boran'ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan'ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran'ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran'ın yüzüne vurur. Zerrin ve Kaya'nın geçirdiği kaza, ikisinin de hayatında derin bir kırılmaya yol açar. Aynı acının içinde beraber savrulurlarken Kaya, yaşatılanların hesabını sormak için gözünü karartır. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli, onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir.

Albora'da bitmeyen çatışmaların ve kayıpların ortasında Alya ve Cihan, birbirlerine nefes olmaya devam eder. Ancak Boran, elindeki en güçlü kozu kullanarak onlara saldırır. Bu hamlenin ardından Alya ve Cihan, ilişkilerinin en zor eşiğine sürüklenirken, tek bir soru havada asılı kalır: Hangi hüküm, aralarındaki bağı koparabilmeye yetecektir?

Uzak Şehir' Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR 46. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 46. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.