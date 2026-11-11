Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili neden kavga etti, Usman Nurmagomedov - Merab Dvalishvili olayı nedir?

Olayın ardından "Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili neden kavga etti?", "Abu Dabi'de ne oldu?" ve "İki taraf arasındaki gerginlik nereden çıktı?" soruları gündeme oturdu. İşte Usman Nurmagomedov - Merab Dvalishvili olayına dair bilinenler.

USMAN NURMAGOMEDOV - MERAB DVALISHVILI OLAYI NEDİR?

Merab Dvalishvili, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Abu Dabi'deki bir otelin lobisinde saldırıya uğradığını açıkladı. Dvalishvili'nin anlattığına göre, hafta sonu düzenlenecek RAF Abu Dabi güreş organizasyonu için röportaj verdiği sırada Usman Nurmagomedov ve arkadaşları arkadan gelerek kendisine ve yanındaki genç arkadaşına yumruklarla saldırdı. Gürcü dövüşçü, güvenlik görevlilerinin kendisini tuttuğunu, yere düştüklerinde ise tekmelenmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

MERAB DVALISHVILI NE DEDİ?

Dvalishvili, olayın ardından yüzü kanlar içinde ve gözü şişmiş halde tedavi görürken çektiği bir video paylaştı. Abu Dabi'ye yalnızca bir arkadaşıyla geldiğini belirten Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ve yanındakilerin "yılan gibi arkadan" geldiğini söyledi. Saldırganların yaklaşık 20 kişi olduğunu iddia eden Gürcü dövüşçü, olaya Umar Nurmagomedov'un da karıştığını öne sürdü. Dvalishvili, bu davranışın gerçek dövüşçülere yakışmadığını vurgulayarak dövüşmek isteyenlerin bunu kurallara uygun şekilde yapması gerektiğini ifade etti. Dvalishvili, yaralarına rağmen durumunun iyi olduğunu da belirtti.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından eski UFC şampiyonu Ilia Topuria, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Topuria'nın daha sonra kaldırdığı videoda, Dvalishvili kameraya konuşurken Usman Nurmagomedov liderliğindeki bir grubun arkadan yaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada yayılan farklı açılardan çekilmiş görüntüler, Dvalishvili'nin iddialarını destekler nitelikte. Ancak iddiaların bağımsız kaynaklarca tam olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.

DVALISHVILI VE NURMAGOMEDOV AİLESİ ARASINDAKİ GERGİNLİK NEREDEN ÇIKTI?

Merab Dvalishvili ile Nurmagomedov ailesi arasındaki husumet, Ocak 2025'e uzanıyor. Dvalishvili, UFC 311'de Umar Nurmagomedov ile karşılaşmış ve aylarca süren gergin bir maç öncesi sürecin ardından rakibini oy birliğiyle mağlup ederek UFC horoz siklet şampiyonluk kemerini korumuştu. İki taraf arasındaki rekabet son aylarda yeniden alevlendi. Dvalishvili'nin UFC Gürcistan organizasyonu öncesinde Umar Nurmagomedov'un çevresinden biriyle kavga etmesi, taraflar arasında medya üzerinden karşılıklı sert sözlere yol açmıştı. Abu Dabi'deki olay ise bu gerginliğin en sert halkası oldu.

RAF ABU DABİ MAÇLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Merab Dvalishvili'nin cumartesi günü RAF Abu Dabi'de Marlon Moraes ile güreşmesi planlanıyor. Aynı organizasyonda Umar Nurmagomedov'un da Urijah Faber ile karşılaşması bekleniyor. Yaşanan olayın ardından iki ismin de cumartesi günkü programda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

MERAB DVALISHVILI KİMDİR?

Merab Dvalishvili, Gürcistan doğumlu 35 yaşında bir MMA dövüşçüsü. "The Machine" lakabıyla tanınan Dvalishvili, UFC'de horoz siklet şampiyonluğu yaşadı. Dvalishvili, birkaç hafta önce yine Abu Dabi'de düzenlenen UFC 333'te Petr Yan ile karşılaşmıştı. Gürcü dövüşçü, son dönemde Real American Freestyle (RAF) güreş organizasyonunda da mücadele ediyor.

USMAN NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Usman Nurmagomedov, Rusya'nın Dağıstan bölgesinden gelen bir MMA dövüşçüsü. Efsane dövüşçü Khabib Nurmagomedov'un akrabası olan Usman, Bellator ve PFL'de hafif sıklet şampiyonluğu yaşadı. Nurmagomedov ailesinin dövüş dünyasındaki en tanınan isimlerinden biri olan Usman, Abu Dabi'deki olay nedeniyle şimdi sert eleştirilerin hedefinde.