Üsküdar Belediyesi'nin ne kadar borcu var? Sinem Dedetaş'tan sonra Üsküdar Belediyesi'ne ne kadar borç kaldı?

Üsküdar Belediyesinin mali durumu, açıklanan borç rakamlarıyla yeniden gündeme taşındı. Nisan 2024'te belediye ve iştiraklerinin toplam borcu 1,04 milyar TL seviyesindeyken, 12 Eylül 2026 itibarıyla bu tutar 6,65 milyar TL olarak açıklandı. Sinem Dedetaş döneminin ardından Üsküdar Belediyesinin borç yükünün ne kadar olduğu ve mali tablodaki değişimin ayrıntıları araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

2026'DA GİDERLER GELİRLERİ 1,2 MİLYAR TL AŞTI

Üsküdar Belediyesinin 2026 yılının ilk dokuz ayına ait mali tablosunda giderlerin gelirlerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. 1 Ocak-30 Eylül döneminde 13 milyar TL olarak belirlenen gider bütçesinin yüzde 53'ü kullanılırken, toplam harcama 6,9 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde gelir bütçesinin yüzde 44'ü tahsil edildi ve belediyenin kasasına 5,7 milyar TL girdi. Böylece giderlerle gelirler arasında 1,2 milyar TL fark oluştu.

Belediyenin yatırım ve sosyal yardım harcamalarında da bütçenin tamamı kullanılmadı. Yatırımlar için ayrılan 1,96 milyar TL'nin 541 milyon TL'si harcanırken, sosyal yardımlara yönelik 448,5 milyon TL'lik bütçeden 152 milyon TL kullanıldı. Bu kalemlerin toplam harcamalar içindeki payı yatırımlarda yüzde 8, sosyal yardımlarda ise yüzde 2 olarak hesaplandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNİN 2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL

Üsküdar Belediyesinin 2027 yılı için hazırladığı bütçe, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 artışla 16,2 milyar TL olarak belirlendi. Yeni bütçe kapsamında yatırımlara 2,3 milyar TL, sosyal yardımları da içeren cari transferlere ise 667 milyon TL ayrılması planlandı.

Bütçenin gelir kaynakları arasında taşınmaz satışlarından elde edilmesi öngörülen 2,76 milyar TL de yer aldı. Önceki yönetim döneminde hazırlanan bütçeye ilişkin mevcut yönetim, gerçekleşme oranının yüzde 80 seviyesinde olmasını bekliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ VE İŞTİRAKLERİNİN TOPLAM BORCU 6,65 MİLYAR TL

Üsküdar Belediyesi ile belediyeye bağlı ÜSPER ve KENTAŞ'ın toplam borcunda Nisan 2024 ile Eylül 2026 arasındaki dönemde artış yaşandı. Nisan 2024'te 1,04 milyar TL olan toplam borç, 12 Eylül 2026 itibarıyla 6,65 milyar TL'ye yükseldi.

Borç dağılımında Üsküdar Belediyesinin payı 1,27 milyar TL, ÜSPER'in payı 5,32 milyar TL, KENTAŞ'ın payı ise 63 milyon TL olarak açıklandı. Bu tutarlara ek olarak, bir mahkeme kararından kaynaklanan ve henüz muhasebe kayıtlarına borç olarak işlenmeyen yaklaşık 1,4 milyar TL'lik yükümlülük de bulunuyor. Faiz hariç hesaplanan bu tutar, belediyenin mali yükünü artırabilecek kalemler arasında yer alıyor.

171 TAŞINMAZDAN 164'Ü SATILDI

Belediyenin nakit varlıkları ve taşınmaz portföyündeki değişim de mali durumun öne çıkan başlıklarından biri oldu. Nisan 2024'te 240 milyon TL seviyesinde bulunan nakit varlığın, 12 Eylül 2026'daki devir teslim sırasında 44 milyon TL'ye düştüğü açıklandı.

Aynı dönemde belediyeye ait 171 taşınmazın 164'ü satıldı. Satışlardan toplam 2,5 milyar TL gelir elde edilirken, satılabilir durumda kalan 7 taşınmazın toplam değerinin 266 milyon TL olduğu bildirildi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, belediyenin mevcut mali durumunu değerlendirirken nakit varlıklar ve satılabilir taşınmazların toplamının borcun yalnızca yüzde 5'ini karşılayabildiğini söyledi. Gültekin, "Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz" dedi.

2027 PERFORMANS PROGRAMINDA YEDİ TEMEL HEDEF

Üsküdar Belediyesinin 2027 Performans Programı, 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan yedi temel amaç esas alınarak oluşturuldu. Programda toplumsal güçlenme çalışmalarına 1,63 milyar TL, dayanıklı yapı stoku ve kent dokusuna 1 milyar TL, yeşil ağ ve altyapı faaliyetlerine ise 1,09 milyar TL kaynak ayrılması öngörüldü.

Diğer bütçe kalemlerinde kültür hizmetleri için 294 milyon TL, erişilebilirlik çalışmaları için 500 milyon TL ve kalkınma faaliyetleri için 389 milyon TL planlandı. Yönetişim başlığı altında ise 11,3 milyar TL kaynak öngörüldü.

BORÇLARIN YÖNETİLMESİ 2027'DE ÖNE ÇIKACAK

Üsküdar Belediyesi yönetimi, mali tablodaki borç yüküne karşın sosyal destekler, afet hazırlıkları, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve yeşil alan çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı. Gelir tahsilatının güçlendirilmesi ve bütçe disiplininin sağlanması, gelecek dönemin öncelikli konuları arasında gösterildi.

Belediyenin 2027 yılına ilişkin mali hedeflerinde borçların yönetilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması önemli yer tutarken, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de Meclis toplantısındaki konuşmasında performans hedeflerine vurgu yaptı. Gültekin, "Önümüzdeki yıl, lafta değil özde bir performansla karşınıza çıkacağız" dedi.