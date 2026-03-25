Ünlülere uyuşturucu operasyonu SON DAKİKA! Hangi ünlüler gözaltına alındı? (TÜM İSİM LİSTESİ)

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de yer aldığı dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu bağlantılı suçlamalar nedeniyle toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Peki, hangi ünlüler gözaltına alındı? Detaylar...

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Soruşturma; "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma", "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma", "uyuşturucu kullanımı" ve "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi çeşitli suç başlıklarını kapsıyor. Bu kapsamda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 farklı adrese baskın yapılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı. İki kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI? (TÜM İSİM LİSTESİ)

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde açıklandı:

Fikret Orman

Güzide Duran

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Hande Erçel

Burak Elmas

Sezgin Köysüren

Ferhat Aydın

Lütfiye Tuğçe Özbudak

Koray Serenli

Onur Bükçü

İsmail Behram Perinçekli

Kaan Mellart

Didem Soydan

Onur Talay

Mustafa Tari

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, listede yer alan şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, 2 kişi için ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE KAPSAMI

Yürütülen soruşturmanın başlangıcının 8 Ekim 2025 tarihine kadar uzandığı bildirildi. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş dünyasından çeşitli isimler dahil olmak üzere çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar:

Çok sayıda kişinin ifadesi alındı

Şüphelilerden kan ve saç örnekleri temin edildi

Toplam 26 kişi tutuklandı

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin olabileceğini ifade etti.

OPERASYON SONRASI ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uygulanan adli prosedür belirli aşamalardan oluşuyor:

Sağlık Kontrolü: Şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Adli Tıp Süreci: Uyuşturucu kullanımına ilişkin testler için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyorlar.

Savcılık İfadesi: Ardından adliyeye götürülerek savcıya ifade veriyorlar.

Karar Aşaması: Savcılık talebine göre şüpheliler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

Bu süreç, soruşturmanın hukuki çerçevede ilerlemesini sağlamak amacıyla standart prosedürler doğrultusunda yürütülüyor.