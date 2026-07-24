"Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusu, YKS maratonunu tamamlayan adaylar ve aileleri tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite ve bölüm seçimlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek. Üniversite tercih sürecine ilişkin resmi tarihler ve tüm detaylar merakla bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gözü tercih sürecine çevrildi. Milyonlarca öğrenci, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih listesini hazırlamaya başlarken, "Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. ÖSYM, 2026 YKS tercih takvimini ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu erişime açtı.

Adaylar, tercih döneminde üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına ait kontenjanlar, taban puanlar, başarı sıralamaları ve özel koşulları inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek. İşte 2026 YKS tercih sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Belirlenen tarihler arasında yapılacak tercih işlemlerinin son güne bırakılmaması tavsiye edilirken, adayların tercih listelerini oluştururken başarı sıralamalarını dikkate almaları öneriliyor.

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu adayların erişimine açtı. Kılavuzda üniversitelerin kontenjanları, bölümlere ait özel koşullar, akreditasyon bilgileri, öğretim türleri ve tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor.

Tercih yapacak adayların, tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvuracakları programların özel şartlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 üniversite veya programı tercih listesine ekleyebilecek.

Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için sistem üzerinden kaydedilmesi ve onaylanması gerekiyor. Onaylanmayan tercihler değerlendirmeye alınmayacak.

YÖK ATLAS TERCİH SÜRECİNDE NASIL KULLANILIR?

Tercih döneminde adayların en önemli yardımcılarından biri de YÖK Atlas olacak. Sistem üzerinden lisans ve ön lisans programlarının geçmiş yıllardaki taban başarı sıralamaları, yerleşen adayların net ortalamaları, kontenjan bilgileri ve mezun oldukları lise türleri gibi birçok istatistik görüntülenebiliyor.

Uzmanlar, adayların tercih listelerini hazırlarken yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını esas almalarını ve hem ulaşabilecekleri hem de daha yüksek sıralamadaki bölümlere yer vererek dengeli bir tercih listesi oluşturmalarını öneriyor. Böylece üniversite yerleştirme sürecinde daha sağlıklı ve bilinçli tercih yapılması mümkün oluyor.

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