Yks sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adayların kayıt takvimi belli oldu. Adaylar, üniversite kayıt işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayacak. Peki, üniversite e-kayıtları ne zaman? 2026-2027 üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite e-kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt süresi içinde başvuru yapmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, kayıt sonrasında üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihler doğrultusunda gerekli işlemleri takip edecek.

2026-2027 ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak belirlenen kayıt süresi içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yaptıracak adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgeleri ve kayıtla ilgili tarihleri takip ederek işlemlerini tamamlayacak. E-kayıt işleminin gerçekleştirilmesi, adayların üniversite tarafından ayrıca belirtilen belge ve işlemlerle ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor.

Bu nedenle elektronik kayıt yapan öğrencilerin, kayıt oldukları üniversitenin duyurularını takip ederek istenen belgeleri ve işlemleri belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

KAYIT SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Belirlenen kayıt tarihleri içerisinde başvuru yapmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Bu nedenle adayların hem elektronik kayıt tarihlerini hem de üniversitelerin kendi kayıt süreçlerine ilişkin duyurduğu tarihleri takip etmesi gerekiyor.

MEZUNİYETİ TAMAMLANMAYAN ADAYLARIN KAYIT DURUMU

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Bu adayların mezun olduklarını gösteren belgeleri 31 Aralık 2026 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekiyor. Belgenin belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi halinde adayların asıl kayıtları yapılacak.

Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adaylar için ise farklı bir tarih uygulanacak. Bu adayların mezun olduklarını gösteren belgelerini 29 Ocak 2027 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarihlere kadar mezun olduklarını belgelemeyen adayların geçici kayıtları silinecek. Ayrıca bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Bu kapsamda üniversiteye yerleşen adayların, kendileri için geçerli olan kayıt tarihlerini ve üniversiteleri tarafından açıklanan belgeleri dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.