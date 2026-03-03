Umre uçuşları iptal mi, Suudi Arabistan uçuşlar iptal mi oldu?

Umre ve Suudi Arabistan uçuşlarında iptal iddiaları gündemde. Yolcular, seyahatlerini ertelemek veya yeniden planlamak için "Umre uçuşları iptal mi?" sorusuna cevap arıyor. Suudi Arabistan'a seyahat edecekler için kritik gelişmeler ve havayolu şirketlerinden yapılan duyurular takip ediliyor.

UMRE UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, Orta Doğu hava sahalarında ciddi aksamalara yol açtı. Bölgedeki en yoğun hava koridorları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Dubai, Doha ve Abu Dabi gibi aktarma merkezlerinde binlerce uçuş askıya alındı. Bu durum, milyonlarca yolcunun seyahat planlarını alt üst etti.

Flightradar24 verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, İsrail, Bahreyn, Irak ve Ürdün hava sahaları büyük ölçüde boş kaldı. Emirates, Etihad ve Qatar Airways gibi havayolu şirketleri sınırlı uçuşlarla operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Dubai ve Doha havalimanlarından yapılan açıklamalarda, yolculara yalnızca şirketlerden doğrudan bilgi alındığında seyahat etmeleri tavsiye edildi.

TÜRKİYE'DEN ORTA DOĞU'YA SEFERLERİN DURUMU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşlarının ise 3 Mart'a kadar iptal edildiğini açıkladı. Pegasus Hava Yolları da İran seferlerini 12 Mart'a kadar durdurdu.

KAÇ UÇUŞ İPTAL EDİLDİ, KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Cirium ve FlightAware verilerine göre, cumartesi gününden itibaren Orta Doğu'ya giriş ve çıkışlarda en az 11 bin uçuş iptal edildi. Sadece salı sabahı 1.000'den fazla uçuş gerçekleştirilemedi. Bu durumun 1 milyondan fazla yolcuyu etkilediği tahmin ediliyor.

ULUSLARARASI UYARILAR VE ÇAĞRILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı ve birçok ülke, vatandaşlarını Orta Doğu'dan derhal ayrılmaları konusunda uyardı. Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık da bölgeye seyahat edilmemesi ya da zorunlu olmayan ziyaretlerin ertelenmesini önerdi.

MAHSUR KALAN YOLCULAR İÇİN TEDBİRLER

BAE, ülkede mahsur kalan on binlerce yolcunun konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'da Ramazan nedeniyle Mekke ve Medine'de bulunan 58 binden fazla Endonezyalı, alternatif güzergahlar ve yeniden planlama için yetkililerle görüşmeler yapıyor. Endonezya Hac ve Umre Bakanlığı durumu "acil insani kriz" olarak tanımladı.

Alman turistler, kruvaziyer gemileri, oteller ve kapalı havalimanlarında mahsur kalırken, hükümet Umman ve Suudi Arabistan'a tahliye uçuşları planlıyor. Öncelik hasta yolcular, çocuklar ve hamilelerde olacak. Benzer şekilde Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti vatandaşları için de tahliye hazırlıkları sürüyor.