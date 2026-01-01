Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İlçe bazlı alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılırken, tatil kapsamına giren ve girmeyen bölgeler netleşmeye başladı.

ÜMRANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçeler arasında Ümraniye yer almadı. Yapılan resmi duyurularda Ümraniye için eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre Ümraniye'de eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili herhangi bir tatil kararı paylaşılmadı.

BAĞCILAR OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Bağcılar ilçesi için okulların tatil edildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Tatil kararı açıklanan ilçeler arasında Bağcılar'ın adı geçmedi. Bu nedenle Bağcılar'da eğitimle ilgili alınmış bir ara kararı bulunmuyor.

BAHÇELİEVLER OKULLAR TATİL Mİ?

Bahçelievler ilçesinde okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama yer almadı. Kar yağışı sonrası yapılan bilgilendirmelerde Bahçelievler için eğitime ara verilmesi yönünde bir karar duyurulmadı. İlçede eğitim-öğretim sürecine dair tatil kapsamına giren bir durum açıklanmış değil.

2 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü için kar tatili kararı alınan ilçeler netleşti. Şile Kaymakamlığı, buzlanma riski nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz'da da okulların tatil edildiği duyuruldu. Kentin merkezine yakın ilçelerden Beşiktaş ve Kağıthane'de de eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yetkililer, kar yağışının ardından özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine dikkat çekti.