İstanbul Adliyesi'nde devam eden Ümit Polat davasında, duruşmanın dördüncü gününde önemli gelişmeler yaşandı. Duruşmaya, İBB Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü ve itirafçı olarak ifade veren Ümit Polat'ın savunması damga vurdu. Güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı duruşmada, tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu. Peki, Ümit Polat kimdir? İtirafçı Ümit Polat ifadesinde ne dedi? Detaylar...

ÜMİT POLAT KİMDİR?

Ümit Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç A.Ş.'de Satın Alma Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2024 seçimleri öncesi ve sonrasında yürütülen bazı ihalelerdeki rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Polat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Polat'ın ifadesi, duruşma salonunda büyük dikkat çekti.

Duruşmaya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

İTİRAFÇI ÜMİT POLAT İFADESİNDE NE DEDİ?

Duruşmada itirafçı olarak savunma yapan Ümit Polat, savcılığa verdiği ifade ile iddiaları detaylandırdı. Polat, susması karşılığında CHP Milletvekili Gökan Zeybek'in "kızının yurt dışı masraflarını karşılama" sözü verdiğini öne sürdü.

Ayrıca, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın talimatıyla 2024 seçimlerinden sonra müteahhitlerden yüzde 15 rüşvet topladığını ve bunun Fatih Keleş'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini iddia etti. Polat, nakit paranın yanı sıra milyonlarca liralık A101, BİM, Şok ve giyim firması Boyner hediye çeklerinin de rüşvet olarak alındığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir'in sorusu üzerine, Polat savcılığa ne zaman gittiğini açıkladı. Polat, "27 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gittim. Savcı Cahit Cihat Sarı ile iki saat görüştüm, 28 Haziran'da da ifadem alındı" dedi.