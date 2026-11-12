Uluslar Ligi maçları hangi kanaldan yayınlanıyor, Uluslar Ligi maçları şifresiz mi?

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Milli heyecan öncesinde futbolseverler "Uluslar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?", "Uluslar Ligi maçları şifresiz mi?" ve "Türkiye'nin maçları nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Uluslar Ligi'nin yayın bilgileri ve maç programı.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDAN YAYINLANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonu karşılaşmaları Türkiye'de Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanıyor. A Milli Takım'ın maçları ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşurken, diğer karşılaşmalar A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından yayınlanıyor.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Uluslar Ligi maçları şifresiz olarak yayınlanıyor. Turkuvaz Medya kanallarında yer alan karşılaşmaları izlemek için herhangi bir ücretli spor paketine ihtiyaç bulunmuyor. A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar da ATV'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

KASIM AYINDA KAÇ ULUSLAR LİGİ MAÇI YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma, Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Türkiye'nin iki maçının yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere gibi Avrupa futbolunun önde gelen ülkelerinin mücadeleleri de ekrana gelecek. Bazı alt lig karşılaşmaları ise yayın programında yer almıyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son maçında 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

12 KASIM ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

20.00 Türkiye - Belçika - ATV

22.45 Çekya - İspanya - A Haber

22.45 İngiltere - Hırvatistan - A2

22.45 İtalya - Fransa - A Spor

ATV, A SPOR, A HABER, A2 VE A PARA NASIL İZLENİR?

Turkuvaz Medya kanalları uydu ve karasal yayın üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Kanallar ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi platformlarda da yer alıyor. Kanalların platformlardaki numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Dijital yayınlara erişim ise yayın hakları ve bölgesel kısıtlamalara göre farklılık gösterebiliyor.

A MİLLİ TAKIM KASIM AYI MAÇ PROGRAMI

12 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 - Türkiye - Belçika - ATV

15 Kasım 2026 Pazar - 22.45 - Fransa - Türkiye - ATV