Uluslar Ligi B Ligi, UEFA Uluslar Ligi'nin A, B, C ve D olarak ayrılan dört basamağından ikincisi. A Milli Futbol Takımı, 2026-27 sezonunda A Ligi 1. Grup'u 6 maçta 6 yenilgiyle son sırada bitirdi. 16 Kasım 2026 akşamı Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 yenmesiyle Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düştüğü kesinleşti. Milliler 2028-29 sezonunda B Ligi'nde oynayacak.

ULUSLAR LİGİ B LİGİ NE DEMEK?

Uluslar Ligi'nde UEFA'ya üye milli takımlar güçlerine göre dört lige ayrılıyor. En üst basamak A Ligi; 2026-27 sezonunda burada dört gruba bölünmüş 16 takım var. B Ligi bunun bir altı. Takımlar her sezon kendi liglerindeki grup sonucuna göre bir üst lige çıkıyor, bir alt lige düşüyor ya da yerini koruyor.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalıyor ve kupa için oynuyor. B Ligi'ndeki takımların böyle bir şansı yok. Onlar için hedef A Ligi'ne geri çıkmak.

TÜRKİYE B LİGİ'NE NASIL DÜŞTÜ?

Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Grubun son maçında 15 Kasım 2026'da Bordeaux'da Fransa'ya 2-1 yenildi ve grubu puansız tamamladı. Milliler 6 maçta 4 gol attı, 15 gol yedi; averajı -11 oldu.

Bu sezonun kuralına göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında sıralanıyor. En kötü iki sonuncu doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki sonuncu, en kötü iki grup üçüncüsüyle birlikte B Ligi ikincilerine karşı Mart 2027'de iki maçlık play-off oynuyor. 3. Grup'u Türkiye gibi puansız ve -11 averajla bitiren Çekya, daha az gol attığı için sıralamada Türkiye'nin gerisinde kaldı ve düşen ilk takım oldu.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NEDEN BELİRLEYİCİ OLDU?

Türkiye'nin play-off şansı, 2. Grup'un son sırasındaki Sırbistan'ın averajına bağlıydı. Milliler ancak Sırbistan Yunanistan deplasmanında 4-0 ya da 5 ve daha fazla farkla kaybederse play-off'a kalabiliyordu.

Maç 16 Kasım 2026'da Volos'ta oynandı ve Yunanistan 69. dakikada Giorgos Masouras'ın golüyle 1-0 kazandı. Sırbistan da 6 maçı kaybetti ama grubu -8 averajla bitirdi. Böylece Sırbistan play-off'a kaldı, Türkiye doğrudan düşen ikinci takım oldu.

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞÜNCE NE OLACAK?

Türkiye, Uluslar Ligi'nin bir sonraki sezonu olan 2028-29'da B Ligi'nde oynayacak. Bu, Milli Takım'ın o sezon çeyrek final ve finaller gibi kupa aşamalarına katılamayacağı anlamına geliyor. Rakipler de A Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika gibi takımlar yerine B Ligi'ndeki ülkelerden olacak.

A Ligi'ne dönüş yolu B Ligi'nden geçiyor. B Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlar A Ligi'ndeki takımlarla play-off oynuyor; bu sezon da Sırbistan ve Hırvatistan, A Ligi'nde kalmak için Mart 2027'de B Ligi ikincileriyle karşılaşacak. Türkiye'nin 2028-29 sezonundaki grubu ve rakipleri, UEFA'nın o sezon için yapacağı kurayla belli olacak.