Başarılı oyunculuğu ve çocuk yaşlardan bu yana sürdürdüğü kariyeriyle dikkat çeken Ülkü Hilal Çiftçi, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Kariyeri boyunca birçok dizi, film ve reklam projesinde rol alan genç oyuncunun yaşamı yeniden merak ediliyor. Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, neden gündemde? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, nereli ve oyunculuk kariyerine nasıl başladı? İşte Ülkü Hilal Çiftçi hakkında merak edilenler...

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gelen Çiftçi, oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşlarda reklam filmlerinde yer alarak başladı. Daha sonra televizyon dizileri, sinema filmleri ve müzik projelerinde yer alarak kariyerini geliştirdi. Özellikle İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ NERELİ?

Ülkü Hilal Çiftçi, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınarak eğitimini sürdürürken oyunculuk ve müzik kariyerine devam etmiştir.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN KARİYERİ

Ülkü Hilal Çiftçi, oyunculuk kariyerine 2012 yılında İki Dünya Arasında dizisiyle adım attı. Ardından Arka Sokaklar, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan: İskender, Gülümse Kaderine, Dönence ve İnci Taneleri gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sinema tarafında ise Siccin 3: Cürmü Aşk, İyi Oyun, Bizim Köyün Şarkısı, Kayıp Kamyon ve Sessiz Yalanlar gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Oyunculuğun yanı sıra Sleepy, Fiat Egea, Garanti Bankası, Michelin ve Ariel gibi markaların reklam filmlerinde de yer alan Çiftçi, müzik alanında da çalışmalar yaparak dijital platformlarda single'lar yayımladı. Ayrıca yılbaşı özel bölümünde O Ses Türkiye programında sahne aldı. 2023 yılında Dönence dizisindeki performansıyla 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu kategorisine aday gösterildi. 2024 yılında İnci Taneleri dizisindeki Ayça karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ NEDEN GÜNDEMDE?

Ekranların yükselen ismi 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin babasından hem kızının set partnerine hem de menajerlik şirketine ağır suçlamalar geldi. Kızının reşit olmadığını ve veli izni alınmadan çalıştırıldığını savunan baba Ünal Çiftçi, genç oyuncunun "Yeraltı" dizisindeki 10 yaş büyük partneri Hakan Çelebi ile yaşadığı ilişkiyi WhatsApp mesajlarında yakalayınca soluğu savcılıkta aldı.